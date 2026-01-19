El celtismo respondió con un gesto visible y simbólico a los insultos homófobos sufridos por Borja Iglesias tras el último partido de Liga ante el Sevilla. Cientos de aficionados acudieron este domingo al estadio de Balaídos con las uñas pintadas como muestra de apoyo al delantero del Celta de Vigo y como rechazo explícito a la homofobia en el fútbol. Muchos llegaron ya con las uñas decoradas desde casa y otros aprovecharon los aledaños del estadio para sumarse a la iniciativa.

La acción, promovida por la peña Carcamáns, tuvo una amplia respuesta entre la afición celeste. Las uñas, mayoritariamente pintadas de color celeste y con la imagen de un oso panda, símbolo asociado al futbolista, se convirtieron en un mensaje colectivo de respaldo a Borja Iglesias y de condena a los insultos recibidos en los aledaños del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Una iniciativa que unió a la afición

Pero esto no fue una acción espontánea sino algo orquestado por las peñas. De hecho, las peñas del Celta habían instado previamente a los seguidores que acudieran al partido ante el Rayo Vallecano, disputado el 18 de enero, a pintar sus uñas como forma de protesta pacífica. La convocatoria contó con el respaldo del club y de otras agrupaciones de aficionados, consolidando una respuesta conjunta ante un episodio que generó indignación en el entorno celeste.

Incluso el colectivo Merlegos Celestes se sumó a la causa ofreciendo un servicio de pintado de uñas semipermanente por diez euros, con la imagen del oso panda. La iniciativa reforzó el carácter reivindicativo del gesto y facilitó que numerosos aficionados pudieran participar en la acción solidaria.

El respaldo del vestuario

El apoyo a Borja Iglesias no se limitó a la grada. Algunos jugadores del primer equipo del Celta también saltaron al terreno de juego con las uñas pintadas durante el encuentro ante el Rayo Vallecano, mostrando públicamente su respaldo a su compañero y su rechazo a los comportamientos homófobos en los estadios.

El entrenador del conjunto celeste, Claudio Giráldez, defendió con firmeza a su futbolista en rueda de prensa. "Tenemos que seguir mejorando como sociedad en el respeto y en dejar de menospreciar o mostrar odio", afirmó, subrayando que cualquier actitud intolerante resulta inaceptable. El técnico destacó además sentirse orgulloso de contar con "jugadores valientes como Borja" y con una afición y un club que respaldan la libertad de expresión y se posicionan claramente contra el odio.

El apoyo se extiende a toda la cantera

La muestra de solidaridad también alcanzó a las categorías inferiores del club. Los jugadores del Juvenil de División de Honor, que eliminaron al Villarreal en la Copa del Rey con una victoria por 2-1 en A Madroa, posaron antes del encuentro con una camiseta del delantero santiagués como gesto de apoyo.

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, se sumó igualmente a la iniciativa. Compartió un vídeo en su perfil oficial de Instagram con las uñas pintadas de color celeste y dos pandas dibujados en los pulgares, acompañado de un mensaje directo y contundente: "Cuidamos de los nuestros".

Un futbolista comprometido contra la homofobia

Borja Iglesias lleva años combatiendo la homofobia de forma activa. El internacional español ha utilizado en varias ocasiones gestos simbólicos y campañas de concienciación para visibilizar esta causa, entre ellas una acción en la que ironizaba sobre los prejuicios al anunciar públicamente que era heterosexual. Su compromiso le ha convertido en una figura de referencia dentro y fuera del terreno de juego.

Tras los insultos recibidos en Sevilla, el delantero respondió con ironía en redes sociales a un vídeo en el que se escuchaban graves descalificaciones homófobas. "Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca", escribió, evidenciando el problema persistente de este tipo de comportamientos en el entorno futbolístico.