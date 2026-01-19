Surrealista: el Cádiz usa a Batman y al Joker para llamar "cono" a Arbeloa

¿Qué tiene que ver Álvaro Arbeloa con el partido de Segunda División entre Albacete y Cádiz? En principio nada más allá de que el conjunto manchego les eliminó la pasada semana en Copa del Rey, pero el Cádiz ha ido más allá con una broma que no ha sentado nada bien en Madrid.

Este es el cartel del partido:

🖼️ CARTEL ONLINE | 𝗨𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗷𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗼𝘀 🤡🦇#AlbaceteBPCádiz #LaLigaHypermotion pic.twitter.com/l6S5ep61Cd — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 18, 2026

En la foto se puede ver al Joker atacando a Batman. El payaso está vestido con la camiseta del Cádiz y el caballero oscuro porta la del Albacete. Pero hay un detalle. En el cinturón de Batman hay un llavero con un cono y el Albacete viene de ganar al Real Madrid en la Copa.

Para menos sutileza si cabe, el Cádiz puso la siguiente frase en el cartel: "Un partido de viejos conocidos". El dardo a Arbeloa es más que evidente y eso no ha sentado nada bien a los seguidores del Real Madrid.

No le salió bien el plan al Cádiz, eso sí, ya que perdió 1-0 en el Carlos Belmonte y se quedó sin ni siquiera sumar. Por lo tanto, Batman ganó el partido al Joker.