Las cuentas de los equipos españoles en Champions League

La última jornada de Champions League se jugará de manera unificada el 28 de enero a las 21:00. En ella, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid mantienen el objetivo de pasar de ronda entre los ocho primeros. En el caso del Athletic Club, los vascos lucharán por pasar a la ronda de playoff de dieciseisavos. En cambio, el Villarreal no podrá continuar con la aventura en la competición europea dados los malos resultados.

Los de Chamartín con todo a favor

El Real Madrid se encuentra muy cerca de entrar entre los ocho primeros clasificados. Ocupa la tercera plaza con 15 puntos, los mismo que el Liverpool, que está cuarto, después de la goleada ante el Mónaco (6-1). En la última jornada, los de Álvaro Arbeloa se desplazan a Lisboa para enfrentarse al Benfica y un triunfo les asegura el pase al top-8. Incluso, podrían hacerlo como segundos en caso de que el Bayern de Múnich pierda su encuentro ante el PSV en Eindhoven.

El conjunto blanco también podría evitar los playoffs de dieciseisavos en caso de que empate con el Benfica. La razón es que posee el mejor goal average (+11) de los diez que pueden alcanzar los 16 puntos. De ellos, solo seis tienen hueco entre los ocho mejores, ya que Arsenal y Bayern están por encima de la barrera. Sin embargo, el triunfo sería igualmente importante para el factor campo. En caso de perder, estar entre los ocho mejores sería difícil.

Importancia de vencer y con muchos goles

El FC Barcelona regresa de Praga con tres puntos más después de vencer por 2 a 4 al Slavia de Praga. Gracias a ello, llegan al último duelo con opciones para entrar en el top-8 con el requisito de ganar al Copenhague en el Spotify Camp Nou y, además, marcando el mayor número de goles posible para el goal average.

Actualmente, se encuentran novenos con 13 puntos. Por delante, entre otros, Paris Saint-Germain y Newcastle, que deben enfrentarse. Si los culés empatan, las opciones de acceder entre los ocho primeros son menos probables; y si pierden, se vuelve casi imposible.

El Atlético de Madrid no pasó del empate (1-1) ante el Galatasaray, pero existen posibilidades de acceder a una plaza entre los ocho primeros. Los de Simeone, duodécimos con trece puntos, están obligados a hacer valer el factor campo en la última jornada e imponerse al Bodø/Glimt.

Al igual que el FC Barcelona, es importante hacerlo por el mayor número de goles posibles para el goal average. La diferencia goleadora de los rojiblancos es solo de +3, la segunda peor entre los diez equipos que pueden llegar a los 16 puntos. El empate no envía al conjunto directamente a los playoffs de dieciseisavos, pero complica la situación de estar en el top-8 y, de caer ante los noruegos, prácticamente imposible.

Los de Ernesto Valverde quieren seguir, el Villarreal está fuera

El Athletic Club remontó el tanto inicial de la Atalanta para encaminar el encuentro hacia la victoria (2-3), lo que le mantiene vigesimotercero con ocho puntos, pudiendo acceder al top-24. El triunfo ante el Sporting de Portugal en La Catedral les acercaría mucho a los playoff de dieciseisavos, aunque con cuidado con el goal average. Las tablas en el marcador podrían valer al Athletic Club, pero dependería de que muchos rivales cayeran derrotados. Si pierden ante los lusos, estaría prácticamente descartado continuar la aventura en Champions League.

Un centro que es todo calidad. Un remate que es todo corazón. 🦁 𝑵𝒊𝒄𝒐 𝑺𝒆𝒓𝒓𝒂𝒏𝒐 convierte en gol el caramelo de 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕 𝑵𝒂𝒗𝒂𝒓𝒓𝒐 y el @AthleticClub remonta el partido. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Xio0UlYHU3 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 21, 2026

Las opciones del Villarreal eran ínfimas, pero la derrota contra el Ajax (1-2) confirmó su eliminación. Los de Marcelino no han conseguido ni una sola victoria durante las siete jornadas de Champions League disputadas. En su desplazamiento a Alemania, contra el Leverkusen, el equipo buscará su primer triunfo con el que podría conseguir el premio económico – alrededor de dos millones – y evitaría quedar el último de los 36 participantes.