Flamengo revienta el mercado: 42 millones por Paquetá, el fichaje más caro de la historia de Brasil

El mercado del fútbol sudamericano ha vivido una jornada histórica con el anuncio oficial del Flamengo: 42 millones de euros por Lucas Paquetá desde el West Ham, convirtiéndolo en el fichaje más caro en la historia del fútbol brasileño. La operación, que supera ampliamente los récords previos, simboliza la creciente fortaleza económica del fútbol en Sudamérica.

El club rubronegro confirmó que el mediocampista brasileño viajará a Río de Janeiro para pasar reconocimiento médico y estampar su firma por cuatro temporadas, hasta diciembre de 2030, consolidando un regreso muy esperado por la afición y el propio jugador.

Un regreso esperado… y muy caro

Lucas Paquetá, internacional con Brasil en más de 60 ocasiones, vuelve a casa tras su periplo europeo, donde militó en clubes como Milan, Lyon y el West Ham, con el que conquistó la Conference League 2023, el primer título continental del club inglés en su historia.

Su regreso no solo tiene un valor deportivo para Flamengo, sino también simbólico: Paquetá regresa al país que lo vio nacer futbolísticamente y lo hace como el fichaje más caro de la historia del Brasileirão.

La operación se cerró mediante un plan de pagos a 24 meses por 42 M€ más variables, un acuerdo que refleja el compromiso estratégico de Flamengo por retener talento y competir sin complejos con los grandes mercados del fútbol mundial.

West Ham United can confirm that Lucas Paquetá has been given permission to undergo a medical and discuss personal terms with Brazilian club Flamengo, after a fee was agreed for his permanent transfer. — West Ham United (@WestHam) January 28, 2026

Un récord que redefine el mercado

Hasta ahora, el traspaso más caro en el fútbol brasileño lo ostentaba Cruzeiro con los 27 millones de euros pagados al Zenit por Gerson. Esa cifra incluso había superado los 25 M€ por Vitor Roque en Palmeiras, que paradójicamente también había batido récords apenas seis meses antes.

Con los 42 M€ desembolsados por Flamengo, la barrera del mercado en Brasil no solo se ha roto, sino que ha crecido de manera exponencial. Incluso supera el valor por el que el mediocampista dejó Brasil en 2019 rumbo al Milan —38 M€— y se acerca al precio que, según medios ingleses, el Manchester City estuvo dispuesto a pagar en su momento, cifra que finalmente no se concretó por controversias extradeportivas.

Este salto cuantitativo no solo representa un récord aislado, sino que también reafirma la tendencia de que el Brasileirão ya no es solo una liga exportadora de talentos, sino un comprador poderoso que puede competir con mercados tradicionales.

El papel del Flamengo en la revolución sudamericana

El Flamengo, bajo el liderazgo deportivo de figuras como Filipe Luis y el director José Boto, se ha consolidado como uno de los clubes más ambiciosos del continente, invirtiendo fuertemente para armar plantillas competitivas tanto a nivel local como internacional.

El club carioca no solo ha dominado el escenario doméstico, sino que ha sido protagonista absoluto en la Copa Libertadores, competición que ha ganado en múltiples ediciones recientes. Esa fortaleza deportiva se traduce también en músculo financiero, que ahora se hace evidente con fichajes como el de Paquetá.

La fórmula de inversión de Flamengo se caracteriza por combinar la incorporación de figuras consagradas con el desarrollo de talento local, buscando un equilibrio que potencie tanto el rendimiento en campo como el valor de mercado de su plantilla.