Ratas a pie de césped en el Camp Nou

A pie de césped y sin control ninguno. Hay ratas en el Camp Nou. 'TNT Sports México' publicó en sus redes sociales un vídeo donde se puede ver a una rata corriendo en la previa del partido de Champions frente al Copenhague.

Este es el vídeo:

¡Pequeño problema en el Camp Nou! 🫣🐀 Captamos unas invitadas que seguro no se querían perder la #BenditaChampions. 😱 📲 @StreamMaxLA: https://t.co/JQG7BTvG44#TNTSportsEnHBOMax pic.twitter.com/HQgjJJQozu — TNT Sports México (@tntsportsmex) January 27, 2026

No es la primera vez que hay ratas en el Camp Nou. En imágenes publicadas por el canal de YouTube "Ferran Barniol" hace unos meses se podía ver la presencia de estos roedores en las obras del estadio del Barcelona.

Estas son las imágenes grabadas por el canal de YouTube "Ferran Barniol":

Y todavia alguien se explica por que no les dan permisos para el Camp Nou, ni habiendolo arreglado se libran de las ratas.@10JoseAlvarez @elchiringuitotv @Siempreblaugra @gerardromero @jotajordi13 @VikingBlancoRM

Imagenes del canal de Youtube: "Ferran Barniol" pic.twitter.com/2hO23OTcqB — Jesús Gómez (@jesusillo2) September 14, 2025

En las imágenes se podía ver a una rata danzando a sus anchas por las obras cuando para Joan Laporta el estadio habría estado operativo para el Barcelona-Valencia de ese fin de semana si le hubiesen dado los permisos.