La afición del Inter lanza un explosivo sobre el portero del Cremonese en pleno partido

Grave incidente en Cremona. Los aficionados del Inter de Milán, desplazados hasta el municipio ubicado en la región de Lombardía para presenciar el encuentro entre Cremonese e Inter, lanzaron un petardo al terreno de juego que cayó al lado de Emil Audero, portero del equipo local.

En el minuto 50, la afición visitante lanzó el explosivo y Audero terminó en el suelo, con signos visibles de desconcierto, con los oídos afectados y alguna quemadura en la zona externa de la pierna derecha, tal y como le hizo saber al colegiado. Los jugadores de ambos equipos se dirigieron rápidamente a ayudar a Emil al notar el impacto y observar la zona en la que había ocurrido.

Menudo susto 😳 Una bengala cayó el campo durante el Cremonese-Inter e impactó al portero de la Cremonese 😮#SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/uivqb2BRpo — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 1, 2026

Ante el hecho, Lautaro Martínez y Cristian Chivu, capitán y técnico del Inter, respectivamente, también se acercaron a los aficionados del conjunto visitante para evitar que la situación se complicara aún más. El encuentro estuvo interrumpido durante dos minutos, aunque se pudo reanudar con normalidad después de que Audero fuera atendido por las asistencias médicas. Finalmente, el Inter se llevó los tres puntos al conseguir la victoria por dos goles a cero.

Pasado en el Inter

Emil Audero, italiano que se decantó por jugar con la selección de Indonesia, es exjugador del Inter de Milán. Estuvo en las filas del club durante la temporada 2023-24 y disputó cuatro encuentros de Serie A, uno en la Copa Italia y otro en la Champions League.

Asimismo, pasó por el Como 1907, donde estuvo a las órdenes de Cesc Fábregas durante la primera mitad de la campaña 2024-25. La otra parte de esa temporada la pasó en el Palermo, equipo de la Serie B. Juventus, Venezia y Sampdoria son otros de los equipos italianos que han contado con la presencia de Emil Audero en su vestuario.