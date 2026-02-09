Detienen a un árbitro asturiano acusado de agredir a una prostituta haciéndose pasar por policía nacional

El fútbol asturiano está en shock. Un árbitro de fútbol de esta comunidad autónoma, que pita en LaLiga Hypermotion (Segunda División), ha sido detenido y suspendido de sus funciones, acusado de haber agredido a una prostituta en un domicilio del barrio de El Llano en Gijón. El acusado, que ya habría sido puesto en libertad, sería un colegiado asturiano que se hacía pasar por policía nacional.

La mujer habría denunciado la agresión sexual por parte de este árbitro: al parecer, pidió auxilio y la Policía se personó en el lugar de los hechos para identificar al sospechoso.

Según informa el diario La Nueva España, la supuesta agresión se produjo hace 15 días. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) asegura haber tenido conocimiento de esta noticia por la prensa y ha anunciado la apertura de un expediente para investigar los hechos, mientras ha decidido suspender de sus funciones al colegiado, de 33 años de edad.

El árbitro fue detenido y puesto en libertad tras prestar declaración por, presuntamente, forzar a una prostituta a la que amenazó aprovechando su situación administrativa irregular en España asegurando que era agente de la Policía Nacional, cuerpo del que lucía distintivos en su ropa.

La Nueva España afirma que el árbitro trató de coaccionar a la mujer, de origen latinoamericano, afirmando que si esta no accedía a las prácticas sexuales que le proponía tendría problemas legales. Según el rotativo asturiano, la Policía llegó a registrar su domicilio en busca de otros uniformes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que podría haber usado para llevar a cabo estas prácticas en más ocasiones o si este suponía un hecho aislado.

Tras su paso por dependencias policiales y su puesta en libertad, el colegiado llegó a dirigir un partido de Segunda División a los pocos días. Según el Comité Técnico de Árbitros, entonces ellos no tenían constancia de los hechos. Ha sido a lo largo de la mañana de este lunes cuando se han enterado de lo sucedido a través de la prensa.

El caso ya se encuentra en un juzgado de instrucción de Gijón donde se investiga a este colegiado por presuntos delitos de agresión, coacciones y usurpación de funciones públicas.

El CTA, a su vez, ha emitido un escueto comunicado este lunes por la tarde para confirmar que se están investigando los hechos. "La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda División. En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso", afirma el organismo perteneciente a la Federación Española de Fútbol.