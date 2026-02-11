La defensa del exfutbolista galo ha salido al paso de las informaciones que le vinculan con los archivos del magnate financiero Jeffrey Epstein. El letrado ha desmentido tajantemente los hechos publicados recientemente tras el levantamiento del secreto de sumario.

Según recogen varios medios galos, una supuesta víctima residente en Francia remitió una misiva a la Justicia de EE.UU. en la que relataba un incidente ocurrido en su jardín, asegurando que el jugador habría intentado agredirla físicamente.

Carlo Alberto Brusa sostiene que la sola mención en los documentos no implica participación en la trama y califica lo sucedido de invención y campaña de difamación con el único fin de generar polémica y causar problemas a su cliente.

El financiero estadounidense, fallecido en prisión en 2019, lideró durante años una vasta red de abusos sexuales a menores y mujeres mientras mantenía estrechos vínculos con las más altas esferas de la política y los negocios.