Del Nido Carrasco veta a Ramos por querer comprar el club: "Era incompatible ser dueño y jugador"

José María del Nido Carrasco no esquivó el foco: "La decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es mía". En una extensa entrevista en La Jugada de Canal Sur Radio, el presidente sevillista asumió en primera persona el veto al regreso del central de Camas y explicó que consideró "incompatible" su posible doble condición de accionista y futbolista.

"El entorno de Sergio me llamó y me dice que han suscrito una LOI (opción de compra preferente) con los accionistas y que quería jugar. Pero para mí era incompatible que pudiera convertirse en dueño del Sevilla y después estuviese jugando", explicó. "Se podría dar la casuística de que el dueño fuese entrenado por otros trabajadores del club. Fui yo el que dije que era incompatible y por eso no juega en el Sevilla".

Del Nido insistió en que la decisión no partió del área deportiva. "No tuvo nada que ver ninguna persona que trabaja en el club, incluida la deportiva". Y dejó claro que tampoco existía la posibilidad de una incorporación simbólica: "Sergio Ramos no podría haber jugado gratis".

La venta del club y los posibles compradores

🗣️🔴 José María del Nido Carrasco, en la @jugadasevilla "Tengo la conciencia tranquila por estar tomando las decisiones que son mejores para el @SevillaFC. No voy a salir corriendo, le voy a dar la vuelta a la situación" 📲 #JugadaSevilla pic.twitter.com/w8LwjE8DvD — La Jugada de Sevilla (@jugadasevilla) February 12, 2026

El nombre de Ramos no aparece solo como futbolista. También está vinculado al proceso de venta de la entidad. "Conozco por su entorno que van a empezar una due diligence, pero no es el único posible comprador", reveló el dirigente. Sobre otros interesados, fue escueto: "Los conocí, hablamos de la situación del club y nunca más he vuelto a saber de ellos. Desconozco los motivos por los que decidieron no cometer dicha inversión".

Del Nido aseguró que seguirá al frente mientras cuente con respaldo institucional y financiero. "No me mantiene en el cargo cobrar 1, 10 o 100. Estoy porque tomo decisiones y lo cree el consejo y el mayor financiador, que es Goldman Sachs". Y añadió: "Tengo un pacto suscrito que me vincula a la gestión. Seguiré mientras tenga el respaldo y la conciencia tranquila".

"Acepto ser el malo de la película"

El presidente reconoció el desgaste personal en un clima social enrarecido. "Yo todas las noches, muchas de ellas, me pregunto si me merece la pena seguir al frente del Sevilla. Pero es un acto de responsabilidad". Y asumió el coste de sus decisiones: "Acepto ser el malo de la película en este momento de la historia del Sevilla".

Sobre los cánticos recibidos desde la grada, distinguió entre crítica y amenaza: "Una cosa es que te canten 'Junior, vete ya', que lo acepto como parte del fútbol; y otra que te deseen la muerte. Eso no es agradable y debe condenarse".

Lejos de plantearse una salida inmediata, defendió su permanencia como una obligación moral: "No entiendo la vida cuando hay un problema, salir corriendo y huir. Hay que afrontarlo. Yo he sido uno de los responsables de esta situación y tengo que estar para revertirla".

El respaldo a Almeyda y la travesía económica

En el plano deportivo, mostró confianza absoluta en Matías Almeyda. "Hablo con él todos los días. Está fuerte y es la persona elegida para liderar este Sevilla, que tiene que hacer magia para poder inscribir a un futbolista".

Del Nido contextualizó la crisis actual en decisiones pasadas, marcadas por la ambición de consolidarse en Champions. "Llegamos a tener una plantilla de 200 millones de euros pensando que era lo mejor. Cuando se cayó la Champions, se cayeron los ingresos". El ajuste ha sido severo: "Hemos reducido en dos años 120 millones de euros de gastos porque sin estar en Champions no podíamos sostener ese volumen".

No eludió responsabilidades: "Tomamos decisiones que creíamos oportunas. Algunas salieron mal. Me siento responsable. No me voy a hacer la víctima". Y anticipó que la reconstrucción exigirá tiempo: "Nos queda travesía".

El futuro del Sánchez-Pizjuán

También abordó el proyecto del nuevo estadio. Negó cualquier recalificación de los terrenos actuales. "Nadie piensa en recalificar. La idea es hacer un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán en el mismo sitio". Durante las obras, el equipo jugaría en La Cartuja.

En cuanto a la financiación, aclaró que no comprometerá la normativa económica: "Para firmar un futbolista hay que cumplir las normas de LaLiga. El estadio se construiría con financiación que se pagaría con lo que genere el propio estadio".

Cómo quiere pasar a la historia

Del Nido se mostró consciente del juicio público. "Si estoy fracasando o no es valoración vuestra. Yo tomo las decisiones para garantizar la supervivencia del club". Y reiteró su convicción: "Tengo la conciencia tranquila porque creo que estoy haciendo lo mejor para el futuro del Sevilla".

Sobre su legado, fue realista: "He sido uno de los responsables de esta etapa convulsa y seguiré tomando decisiones incómodas. Cuando haya un cambio accionarial daré un paso al lado. Me hubiera encantado dirigir al Sevilla en otra situación". Mientras tanto, el presidente asume el desgaste. Y la primera gran decisión de este mercado invernal —el no a Sergio Ramos— lleva su firma.