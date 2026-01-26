Sergio Ramos se lanza a por el Sevilla con una oferta de 450 millones y un futuro lejos de España

Sergio Ramos ha dado un paso decisivo para convertirse en nuevo propietario del Sevilla FC. El jugador, formado en la cantera nervionense, ha firmado una carta de intenciones (LOI) con los accionistas de referencia del club, lo que le sitúa al frente de las negociaciones abiertas para la venta de la entidad. Este movimiento le concede un periodo de exclusividad para analizar en profundidad las cuentas antes de intentar cerrar un acuerdo definitivo.

Recordemos que la operación no es individual sino que Ramos encabeza un grupo inversor en el que figura Martin Ink, socio de Five Eleven Capital, fondo que aportaría buena parte del capital necesario. La propuesta inicial rondaría los 450 millones de euros, aunque la cifra podría ajustarse tras la revisión financiera. El proceso de due diligence será determinante, ya que operaciones anteriores se frenaron precisamente por discrepancias tras examinar la situación económica del club.

Un proceso largo y con competencia

La venta del Sevilla no es nueva, pero sí compleja. De hecho, en los últimos meses han surgido varios grupos interesados y algunos llegaron a firmar acuerdos similares que finalmente no prosperaron. Ahora, la candidatura liderada por Ramos toma la delantera. Su entorno buscaba acelerar los plazos, y el final del periodo de exclusividad del anterior grupo abrió la puerta a que su propuesta ganara peso.

Pese al avance, en el club no ha gustado que se hiciera público este movimiento, ya que este tipo de negociaciones suelen ir acompañadas de cláusulas de confidencialidad. Durante meses, los contactos se mantuvieron en discreción para evitar que la incertidumbre institucional influyera en el rendimiento deportivo.

Una oferta ambiciosa

Las cifras sitúan esta operación entre las más altas planteadas por el control del Sevilla. Otras propuestas sobre la mesa se mueven en escalas distintas, pero la de Ramos destaca por su volumen económico y por el simbolismo de que un canterano histórico aspire a liderar el futuro del club. Su vínculo con la entidad y su relación con figuras del entorno sevillista refuerzan el carácter estratégico de la propuesta.

El siguiente paso será revisar al detalle la situación financiera, contractual y estructural del club. Esta fase puede prolongarse durante meses y marcará si la operación avanza o se enfría, como ocurrió con inversores anteriores.

El impacto en su carrera deportiva

El movimiento empresarial de Ramos no es ajeno a su futuro como futbolista. A sus 39 años, todavía no ha anunciado su retirada y valora una última etapa profesional. Sin embargo, si se concreta su entrada en el accionariado del Sevilla, no podría jugar en competiciones nacionales españolas.

La razón está en la Ley del Deporte, que impide que un deportista en activo mantenga relaciones comerciales con competiciones en las que participe. Esta norma, conocida popularmente como la cláusula "anti Piqué", busca evitar conflictos de intereses. En la práctica, obligaría a Ramos a continuar su carrera fuera de España si quiere seguir compitiendo mientras participa en la propiedad del club.

Así, el camero se encuentra ante una doble encrucijada: liderar una de las mayores operaciones accionariales en la historia reciente del Sevilla y, al mismo tiempo, decidir dónde disputar sus últimos años como profesional. Entre los destinos que han sonado figuran clubes europeos de primer nivel.

Mientras se resuelve la due diligence, su nombre ya está ligado de forma directa al posible gran cambio estructural en el Sevilla FC. La operación avanza, pero el desenlace dependerá de los números y de una negociación que apenas entra ahora en su fase más delicada.