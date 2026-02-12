"Florentino Pérez ha sido firme contra la UEFA"

"Nos hacemos muchas preguntas sobre lo qué ha pasado con la UEFA y el Real Madrid y, pasadas 24 horas, tenemos pocas respuestas". Así empezó Sergio Valentín el Fútbol esRadio de este jueves tras el acuerdo logrado por la paz del fútbol europeo y que acababa con el proyecto de la Superliga iniciado hace casi cinco años. "Yo creo que han enterrado ahora a la Superliga, pero no ha muerto ahora. La Superliga ya estaba muerta", empezó diciendo Ignacio Escudero.

Aunque se desconoce casi nada del "principio de acuerdo" al que han llegado, en cualquier acuerdo, tras una guerra, las dos partes habrán tenido que ceder en algo y Florentino Pérez tiene la baza de que los tribunales le habían respaldado. Tanto en Bruselas como en Madrid, se confirmó que había un abuso de poder por parte de la UEFA. De ahí que Florentino Pérez recalcara ante sus socios que no iba a renunciar a los 4.500 millones que iban a reclamar por daños y perjuicios. "¿Tú crees que Florentino Pérez es tonto? Yo creo que si está renunciando a esos 4.500 millones es porque va a tener contrapartida por otro lado. No va a renunciar a esa posibilidad sin nada importante. El debate se hace con seriedad o no se hace porque yo lo que noto es que estamos tan bunkerizados que como se trata de una cosa que se vincula con el Real Madrid, os antimadridistas piensan que el Real Madrid ha perdido como si hubiera perdido un título", destacaba Juanma Rodríguez.

¿En qué va a ceder la UEFA?

El Real Madrid perdería la posibilidad de ganar esos 4.500 millones. ¿Y la UEFA, qué perdería? Para los tertulianos, la gobernanza no cambiará y seguirá la UEFA al mando aunque "quizá teniendo más en cuenta a los clubes", pero si veían un cambio importante en el Fair Play Financiero. "Ves al City, al PSG y ya lo están haciendo. Ya están yendo hacia otra línea distinta, otra línea deportiva diferente. Y yo creo que ahí sí, porque es muy razonable", decía Juanma que veía que "los clubes históricos tienen su motivo de queja".

En este debate sobre el interés razonable de los clubes en estar regulados por la misma norma, Sergio destacaba que solo Florentino Pérez ha tenido una línea argumental estable: "Sí que veo que Florentino Pérez ha sido firme contra la UEFA. No ha dudado. A mí me parece que lo que está mal, en lo que hicieron los clubes ingleses y por supuesto el Barcelona, que se ha movido exclusivamente por intereses y no por una lógica en la que podemos estar de acuerdo o no".

Cambiar el formato de la Champions, pretensión de la Superliga, también es un punto donde los tertulianos ven posibilidades de que la UEFA ceda algo, pero siempre bajo la meritocracia. Sobre el reparto de dinero, Juanma considera que todos los clubes importantes deberían pensar como el Real Madrid: "no entiendo cómo es sólo una reivindicación del Real Madrid. El Barcelona tendría que estar interesado... Es que dicen, ¿y el Madrid defiende los intereses del Barça? Pues indirectamente sí, porque si defiende los intereses, si defiende la idea de que el más grande tiene que cobrar más, pues indirectamente está defendiendo los intereses de los clubes más grandes. Se está enfrentado a todos para que otros salgan beneficiados".

El último punto donde la UEFA puede ser algo más flexible es la posibilidad de ver el fútbol gratis, algo que ya tenía diseñado la Superliga con una plataforma donde preveían sacar más beneficios que a través de las televisiones como se ha hecho tradicionalmente. "¿Gratuita? Seguro que no. ¿Qué pueda ser a lo mejor más asequible que los paquetes para ver el fútbol en España? Puede ser, a lo mejor en España salen ganando, salimos ganando. Pero a lo mejor en otros países no", aseguraba Ignacio. "Esas cosas estaban bien pensadas. Estudiado, razonado y con una preparación", dijo Juanma.

Sergio Valentín recordó que si hay un cambio y el fútbol se puede ver gratis, será a partir del 2032 porque la UEFA acaba de vender todos los derechos de las competiciones europeas desde el 2027 al 2031 y no va a cancelar acuerdos con Telefónica, Canal Plus, Prime Video, DAZN".

También hubo tiempo en Fútbol esRadio para hablar de la Copa del Rey, de la eliminatoria entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad y las sorprendentes declaraciones del periodista Rubén Uría quien asegura saber qué le está pasando a Julián Álvarez, pero no lo dice por el bien del Atlético de Madrid.