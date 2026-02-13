La FIFA mete al Athletic en su lista negra por un "incumplimiento" en el fichaje de Álex Padilla

Una noticia inesperada ha sacudido la tranquilidad de Ibaigane en plena semana de competición. El Athletic Club ha sido incluido de forma oficial en la FIFA Registration Bans, la plataforma del máximo organismo mundial que señala a los clubes que tienen prohibido temporalmente registrar nuevos jugadores.

Según los registros de la FIFA, la penalización para la entidad rojiblanca tendría una vigencia de tres ventanas de inscripción completas: verano de 2026, invierno de 2027 y verano de 2027. Esto significaría, en la práctica, que el club no podría realizar incorporaciones hasta enero de 2028, una situación que ha generado un gran revuelo entre la afición.

El detonante: La carambola de los porteros

El motivo de esta sanción administrativa tiene nombre propio: Álex Padilla. El joven guardameta, que estuvo cedido la pasada temporada en el Pumas de México, regresó a Bilbao este verano tras la salida de Julen Agirrezabala al Valencia. El conflicto surge en la operación de retorno, valorada en unos 300.000 euros.

Al parecer, existen discrepancias financieras o de derechos de formación entre el Athletic y el club mexicano que han llevado a la FIFA a actuar de oficio. El organismo internacional no detalla los pormenores, pero clasifica la infracción dentro de la categoría de "disputas financieras o incumplimientos regulatorios".

El "Ladrillo" del optimismo: Los precedentes de Rayo y Mallorca

Pese a lo alarmante que suena aparecer en una lista junto a clubes sancionados por impagos graves, en el Athletic reina la "absoluta tranquilidad". El club ya ha aclarado que se trata de una discrepancia técnica que se solucionará en las próximas horas. No es un caso único en nuestra Liga: el pasado 13 de enero de 2025, el Rayo Vallecano y el Mallorca también aparecieron en esta lista negra y lograron salir de ella apenas 48 horas después tras regularizar sus trámites. Es un "tirón de orejas" burocrático más que una sanción en firme.

Escenarios: ¿Qué pasa si no se soluciona?

Aunque desde el club se insiste en que no habrá sanción alguna y que el pago o la documentación necesaria ya se está tramitando, el reglamento de la FIFA es estricto. La prohibición forma parte de las medidas disciplinarias que el Tribunal del Fútbol impone para forzar a los clubes a ponerse al día con sus deudas.

Si el Athletic no subsanara el error, el escenario sería catastrófico para la planificación deportiva de Mikel González y Jon Uriarte, impidiéndoles reforzar la plantilla durante los próximos dos años. Sin embargo, fuentes cercanas a la FIFA confirman que, una vez que el club señalado cumple con el requerimiento económico, la prohibición se levanta de forma automática en la siguiente actualización diaria de la plataforma.

A la espera de la confirmación oficial de que el nombre del Athletic ha desaparecido de la web de la FIFA, el equipo se centra en lo deportivo, confiando en que este "susto" administrativo no sea más que una anécdota en una temporada que sigue siendo ilusionante para los leones.