"El origen de las críticas es distinto: el Madrid por Negreira y el Barça porque le han quitado el muñequito"

Nueva derrota del Barcelona, y ya van dos seguidas. Tras el 4-0 encajado en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, los azulgranas perdieron anoche por 2-1 ante el Girona para ceder el liderato de la Liga al Real Madrid. De este asunto, y de la previa del Benfica-Madrid en la ida del playoff de Champions, han hablado hoy en Fútbol es Radio el director y presentador del programa, Sergio Valentín, con los tertulianos Juanma Rodríguez, Guillermo Domínguez y Dani Blanco.

Los cuatro han coincidido en líneas generales en que el Girona fue mejor y mereció la victoria frente al Barça en Montilivi, si bien Blanco dice que hubo falta previa de Echeverri sobre Jules Koundé en la acción del 2-1 definitivo, marcado por Joel Roca. "El Girona jugó muy buen partido de fútbol, pero para mí hay falta sobre Koundé. El Madrid está dos puntos por encima del Barcelona y todavía no ha mostrado su mejor versión", explicó.

Por esta posible falta le preguntó un periodista de DAZN al técnico del Barça, Hansi Flick, tras el partido, a lo que el alemán respondió: "¿Para ti hay falta?". El reportero le contestó asegurando que su misión era preguntar y no opinar, por lo que Flick decidió dar por terminada la entrevista. "En el Barça tienen la piel muy fina", dijo Juanma Rodríguez sobre este episodio. "Parecía que Flick era un señor alemán con mucha clase y muy elegante... hasta que ha dejado de serlo", replicó Valentín. "Es que, según contó Sergio Fernández anoche en El Primer Palo, ésta es la auténtica cara de Flick", respondió Juanma. "Está fuera de sí: se ha encontrado con que está prácticamente eliminado de la Copa y ha perdido el liderato de la Liga", añadió el director de El Primer Palo.

"Es que se ha dado la vuelta a la tortilla con Arbeloa", intervino Domínguez. "Tú le preguntabas a un mes a un aficionado del Madrid y no daba un duro ni por la Liga ni por la Champions. Ahora han cambiado las tornas: el Real Madrid es líder y ya veremos qué pasa en Europa", dijo el jefe de Deportes de Libertad Digital, que rápidamente se vino arriba con el pronóstico sobre el Benfica-Real Madrid, pasando en cuestión de minutos del 1-2 al 1-4.

Volviendo al Barça y a las elecciones a la presidencia que el club va a celebrar dentro de un mes, Juanma Rodríguez dijo que "en las elecciones va a ser más protagonista el Madrid que el propio Barça". "A Laporta, que es un tipo que ha cuadruplicado el sueldo de Negreira, ya lo conocemos y sabemos el papel que tiene, pero… ¡lo de Víctor Font! Un tipo que debería adoptar un papel más institucional y que ahora amenaza con denunciar a Real Madrid TV por adulterar la competición. Veo muy nervioso a todo el barcelonismo y Hansi Flick desde el 4-0 (en el Metropolitano), bajando a hablar al vestuario con los árbitros", añadió el director de El Primer Palo.

"El origen de las críticas (a los árbitros) del Madrid y del Barça es distinto, porque en Real Madrid TV no se hacían vídeos antes de tres años, que es cuando se conoce que el Barcelona estuvo pagando a Negreira, así que era un mecanismo de defensa. Las quejas del Barcelona no responden a eso, sino que a pensaban que la Liga era suya ya y de repente le han quitado el muñequito", dijo Juanma, a lo que Dani Blanco apuntó: "Las quejas son siempre lastimeras y en campaña más".

"Es que incluso antes del Metropolitano, el Barça ya llevaba mal otros dos o tres partidos", apuntó Dani Blanco, a lo que Guillermo Domínguez replicó, siguiendo la línea del subdirector de El Primer Palo: "El Barça ha tenido momentos muy buenos de fútbol esta temporada, y más que el Real Madrid". "Al final es la teoría de los vasos", explicó Guillermo, a lo que Juanma respondió con el argumento del "relato" de los culés, que "han hecho más a favor de esa literatura".

"No se puede vender que uno está, o estaba, o tan mal y que el otro estaba tan bien", dijo Sergio sobre el Madrid y el Barça. El director y presentador de Fútbol es Radio dijo que percibe "muy pronto cuando un entrenador rival ha preparado bien un partido… lo vi con Simeone y lo vi anoche con Míchel". "El Barça ya no presiona igual", dijo Sergio, a lo que Dani recogió el guante señalando que los rivales han terminado de coger la matrícula al Barça con la defensa tan adelantada, acotando Guillermo que "ya no está un jugador que era determinante y rápido atrás como Íñigo Martínez".

"No está Pedri y eso el Barça lo nota mucho ", coincidieron en señalar tanto el jefe de Libertad Digital como Juanma Rodríguez. 0-4, pronosticó rápidamente el director de El Primer Palo. "Con estos bueyes me ha tocado arar", le dijo Juanma a Guillermo, antes de que ambos, como Sergio y Dani, analizaran la previa del Benfica-Real Madrid de esta noche y coincidieran en que Arbeloa apostará en principio por un once muy parecido al del pasado sábado ante la Real Sociedad, con la única novedad de Kylian Mbappé por Gonzalo García.

Además, los cuatro analizaron el mal momento de Dean Huijsen, con su penalti absurdo que supuso el empate provisional ante la Real, al tiempo que destacaron las cuatro bajas que tiene hoy Arbeloa (Bellingham, Asensio, Rodrygo y Militao)