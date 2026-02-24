Menú
La genialidad del Águilas en un córner: gol tras jugar al 'corro de la patata'

El conjunto murciano llevó a cabo una curiosa jugada ensayada que terminó con el tanto de Kouassi ante el Atlético Malagueño.

Los jugadores del Águila antes de sacar el córner. | @FootballClub

Poniendo a prueba la estrategia. Pocas veces se ve la situación vivida en el partido entre el Águilas y el Atlético Malagueño, equipos del Grupo IV de Segunda Federación, en el estadio Centenario El Rubial. Ocurrió cuando el equipo local se disponía a sacar un córner.

Hasta cinco de los integrantes del club murciano se agarraron de la mano y comenzaron a dar vueltas, emulando el juego del corro de la patata. Justo en el instante del centro, se distribuyeron rápidamente por distintas zonas del área rival y la jugada terminó con el tanto de cabeza de Boris Kouassi.

En un primer momento, el balón se quedó corto, pero uno de los futbolistas locales recuperó el esférico para centrar y encontrar a su compañero Kouassi en el segundo palo. El gol supuso el 3-1 en el marcador y el Águilas sumó los tres puntos en la clasificación.

El equipo murciano consiguió el liderato en la clasificación del Grupo IV con 45 puntos, cuatro sobre la Deportiva Minera, su perseguidor. Además, los de El Rubial tienen un partido menos. En el extremo de la tabla, el filial del Málaga, con solo 14 puntos y que acumula 16 derrotas en 24 partidos disputados.

