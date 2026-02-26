Luis Enrique compara al PSG y Barça con el Madrid y el City

El entrenador del París Saint-Germain ha reconocido que un hipotético enfrentamiento en la máxima competición europea contra el FC Barcelona se viviría como "un clásico". Luis Enrique ha comparado esta situación con la rivalidad deportiva que mantiene el Real Madrid con el Manchester City de Pep Guardiola, aunque ha matizado que se adaptará a lo que el azar determine en el sorteo de octavos de final de este viernes.

Tras el empate a dos goles contra el Mónaco, el técnico español analizó el sufrimiento de su equipo para superar la eliminatoria. "Es la competición. Un muy buen resultado en la ida significa que en casa es muy fácil que se complique el partido", señaló, admitiendo que estuvieron "imprecisos" durante la primera mitad del encuentro.

Preguntado específicamente por un posible regreso a la que fue su casa, Luis Enrique no ocultó sus sentimientos. "El Barça, a nivel emocional para mí, es muy especial", aseguró, recordando que Barcelona es una ciudad "única". No obstante, recordó que cualquier rival, sea el conjunto azulgrana o el Chelsea, serán oponentes "increíbles".