La hipocresía "innegociable" del sindicato de jugadores: 10 partidos del Atlético sin 72 horas de descanso

Diez partidos ha disputado el Atlético de Madrid sin las 72 horas de descanso que vendió como innegociables la AFE, el sindicato de jugadores. El último caso se vivió en Champions ante el Brujas cuando jugó el martes a las 18:45 horas después de que su partido ante el Espanyol acabase el sábado a las 23:00 horas. 68 horas de diferencia.

Además el miércoles anterior jugó también en Champions contra el Brujas a domicilio y acabó a las 23:00 horas, lo que hizo que hubiese 70 horas entre un partido y el siguiente. Con el Atlético no pasa nada y nadie emite comunicados en su defensa.

Este fue el comunicado que el sindicato presidido por David Aganzo publicó el año pasado en defensa del Real Madrid:

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) considera fundamental que los jugadores dispongan de, al menos, 72 horas de descanso entre partidos para preservar su estado de salud, tanto a nivel físico como mental. Un criterio marcado, además, por las recomendaciones de FIFPRO, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, de la que AFE es miembro fundador".

"Como ya acordó AFE en 2020, tanto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como con LALIGA, a raíz de la crisis sanitaria, el intervalo mínimo entre partidos para preservar la salud de los jugadores sería de 72 horas. Ante el mayor riesgo de lesión y el deterioro por la fatiga posterior al juego que sufren los futbolistas, para AFE siempre ha sido innegociable que los jugadores que participen en dos partidos a la semana tengan un tiempo de recuperación de entre 72 y 96 horas.

Además del Real Madrid C.F., quien en palabras de su entrenador, Carlo Ancelotti, ha manifestado en rueda de prensa su rechazo a la reducción del descanso de los jugadores entre el partido de UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid y el que han jugado en el día del hoy ante el Villarreal C.F., en esta jornada los futbolistas de la Real Sociedad, Athletic Club y Real Betis tampoco tendrán el descanso necesario entre sus compromisos de competición europea y los partidos correspondientes a la actual jornada de LALIGA, la competición nacional. Una circunstancia, repetida en el tiempo, que genera una gran preocupación para AFE por las consecuencias que, en materia de salud, puede suponer para los jugadores"

El Real Madrid, como el resto de equipos, ha sufrido el tener que jugar con menos de 72 horas de diferencia antes y después de este comunicado y no está ajeno a estas decisiones perjudiciales para el rendimiento del equipo. El problema no es el Real Madrid en sí ni ningún equipo en concreto sino la AFE, que no solo no cumple con sus premisas "innegociables" sino que solo ha sacado la cara una sola vez y por uno de los equipos más mediáticos del mundo.

Simeone ya se lo toma a risa, como hizo en la rueda de prensa previa al choque frente al Espanyol: "Ya no sé a quién echarle la culpa, eso de las 72 horas de descanso... Difícil sostenerlo, por eso los equipos necesitamos una plantilla amplia, no te alcanza con 12 jugadores, hay muchos más partidos. En competencia, la Champions creció si no clasificas directo a los octavos. Ni que hablar si llegas a semifinal o final de Copa. Las plantillas deben crecer y el trabajo nuestro, como gestión, debe ser importante en consecuencia de lo que vamos viendo de un partido a otro, y dónde elegir el riesgo que sabemos que un jugador tras seis partidos se puede lesionar. A veces es difícil y hay que gestionarlo. Preguntas al jugador y te dice que está bien. Yo también estoy bien pero no puedo jugar. Ellos tienen la intención y nuestra gestión en la parte física y de juego es clave".