La revolución de la IFAB para el Mundial 2026: cuenta atrás en los saques de banda y más intervención del VAR

La IFAB (International Football Association Board) ha confirmado los cambios en el reglamento que se producirán en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el verano de 2026. Las nuevas normas entrarán en vigor a partir del 1 de junio y afectarán tanto a las revisiones realizadas por el VAR como a medidas que deberá llevar a cabo el propio colegiado del encuentro para evitar grandes pérdidas de tiempo.

En lo que respecta al VAR, se revisarán córners y segundas amarillas. Las acciones que corresponden a los árbitros serán más amplias. En primer lugar, se introducirá una cuenta atrás de cinco segundos para los saques de banda y los de puerta, así como diez segundos para las sustituciones. Si el árbitro decreta que se han superado los cinco segundos será saque de banda para el otro equipo y, en el caso del saque de puerta, se concederá córner al rival.

Si el futbolista tarda más de diez segundos en abandonar el terreno de juego, su recambio deberá esperar hasta el siguiente parón en el juego para poder saltar al césped. El equipo se quedará con uno menos durante esos instantes. En segundo lugar, si algún jugador debe ser atendido por lesión y abandona el campo, tendrá que estar fuera durante un minuto.

Revisión de otras acciones

Esta nueva normativa tendrá valor tanto en la Copa del Mundo que comienza en verano como en la temporada 2026-2027. La asociación continuará revisando otras medidas como la aplicación del fuera de juego o la imposición de castigos a aquellos futbolistas que se tapen la boca para insultar a los rivales después del incidente protagonizado entre Prestianni y Vinícius.

En el caso del fuera de juego, la Ley Wenger – que establece que sea la parte más atrasada del delantero en línea con el defensa la que marque o no la situación antirreglamentaria del atacante – se probará en la Premier League canadiense a partir de abril.