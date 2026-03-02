¿Real Madrid y UEFA han hablado de una sanción al Barça? "No creo en las casualidades"

La UEFA prepara una sanción al F.C Barcelona por el caso Negreira. Aunque en el Fútbol esRadio de este viernes, se comentó también el encuentro entre el Real Madrid y el Getafe y las semifinales de la Copa del Rey, esta noticia acaparó gran parte del programa que dirige Sergio Valentín y que hoy tuvo a Luis Herrero, Jaime Ugarte y José Luis Garci. "La percepción que tiene el Real Madrid, es que la instrucción del caso Negreira, las declaraciones especificas de Laporta, de Gaspart, también de los investigados, ha dado lugar a que la UEFA piense que ya están más que acreditados los pagos, que para la UEFA era relevante", explicaba Ramón Álvarez de Mon, quien ha adelantado la noticia.

La UEFA tiene dos maneras de sancionar al Barcelona, independientemente de los tiempos de la justicia española, con años sin poder competir en competiciones europeas o con años sin poder fichar. En el Real Madrid creen que la UEFA se decantará por la primera opción. "Pues me imagino que en algún escenario imaginarán que sí, que puede esto tener lugar antes de que empiece la siguiente temporada", añadía Ramón.

¿Está relacionada la sanción al Barcelona con las negociaciones del Real Madrid con la UEFA para acabar con el proyecto de la Superliga? Esto es importante porque Florentino Pérez ha podido intervenir y que todo esté más adelantado de lo que muchos creen. "Hay ciertas cosas que han ocurrido en cuanto a timing que me parecen muy sospechosas. El Barcelona se sale a través de un comunicado días antes de la Superliga. Lo hace casi en clandestinidad, porque ni la UEFA le da mucho bombo a eso, ni tampoco teníamos dudas de que ya estaba fuera. Días después, no muchos, el Real Madrid y la UEFA presentan un comunicado conjunto con un acuerdo de principios donde la UEFA le concede esa entidad al Real Madrid y no al Barcelona. Lo cierto es que lo que se filtra es que empieza a haber un entendimiento con UEFA en muchas cosas. Hay palabras muy amables de Ceferín y de Alcalaifi. ¿Qué quieres que te diga? No suelo creer mucho las casualidades", concluía Ramón Álvarez de Mon.