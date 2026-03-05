Las mujeres, protagonistas del legado del fútbol en España

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, un estudio impulsado por LaLiga revela que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la transmisión del sentimiento futbolístico en España. Más de la mitad de las aficionadas han heredado su pasión por su club de un familiar, lo que subraya la importancia del entorno familiar en este vínculo.

Según el informe, el 94% de las mujeres aficionadas considera crucial transmitir su afición a las nuevas generaciones. Este compromiso refuerza el papel de las mujeres como motor esencial en la construcción y preservación de la identidad futbolística en el país. La investigación también destaca que la herencia familiar es especialmente significativa en Andalucía, donde supera la media nacional.

A nivel general, un 16% de los aficionados en España reconoce haber heredado la pasión por su club de un familiar femenino. Este porcentaje asciende al 19% entre las mujeres, evidenciando el impacto de madres, abuelas y hermanas en la transmisión del sentimiento futbolístico. Las regiones de Baleares, Cataluña y Navarra destacan por la influencia femenina en este aspecto.

El estudio muestra que una de cada tres aficionadas ha trasladado su pasión por el fútbol a otras mujeres, ampliando así el vínculo generacional. Esta dinámica fortalece la presencia femenina en el deporte, evidenciando un cambio en la cultura futbolística. La relación padre-hija también se identifica como un factor determinante en la elección del club entre las mujeres futboleras.

Vínculos familiares

El vínculo familiar se manifiesta con especial fuerza entre las aficionadas del Real Madrid, donde el peso familiar es notablemente superior al de otros clubes. En Euskadi, cuatro de cada diez aficionados han transmitido su pasión a una mujer, destacando la comunidad como líder en este indicador. Clubes como el Athletic Club y el Deportivo Alavés sobresalen en la transmisión hacia miembros femeninos.

La presencia de mujeres en los estadios refleja esta evolución. Seis de cada diez aficionadas que asisten regularmente lo hacen acompañadas de su pareja, mientras que una de cada tres lo hace en compañía femenina. Esta práctica es especialmente habitual en Baleares y Cantabria, lo que resalta la importancia del contexto social en la experiencia futbolística.

Además, Asturias se posiciona como la única comunidad autónoma con un porcentaje de mujeres abonadas superior a la media nacional. Los clubes RC Celta, RC Deportivo y Sporting de Gijón destacan por registrar una mayor presencia femenina en sus gradas, lo que indica un cambio en la dinámica de asistencia a los partidos.

Más allá de la asistencia a los estadios, el fútbol se consolida como una experiencia social compartida. Dos de cada tres aficionadas que acuden mensualmente a los partidos suelen quedar con amigos antes del evento, reforzando el carácter colectivo del deporte y la importancia de las relaciones sociales en torno al fútbol.

Herencia futbolística

Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia Global de LaLiga, expresó: "La herencia del fútbol es uno de los mayores valores de LaLiga. Es la suma de 42 culturas, 42 formas de sentir y de ganar, unidas por un mismo orgullo de pertenencia". Esta afirmación resalta el objetivo de la campaña ‘42 legados, 42 formas de ganar’, que busca involucrar a los aficionados.

La iniciativa incluye el lanzamiento de un spot que enfatiza la importancia del legado del fútbol, así como acciones especiales en estadios y contenidos en redes sociales. LaLiga se presenta como un ecosistema de fútbol que abarca una amplia diversidad cultural y social, reflejando la riqueza del deporte en España.

La asociación, con sede en Madrid, es responsable de la organización de competiciones futbolísticas profesionales y cuenta con más de 258 millones de seguidores en redes sociales. Su compromiso social se manifiesta a través de la Fundación LaLiga, que promueve la inclusión y la diversidad en el ámbito deportivo.

Con este estudio, LaLiga pone de manifiesto el papel crucial de las mujeres en el legado futbolístico, destacando su influencia en la transmisión de valores y pasiones a las nuevas generaciones. La campaña busca no solo reconocer este legado, sino también fomentar la participación y visibilidad de las mujeres en el mundo del fútbol.