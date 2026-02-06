El drama de las roturas de cruzado en el fútbol femenino: el Dr. Leyes apunta al ciclo hormonal y a la anatomía

La plaga de lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA) que asola al fútbol femenino profesional no es una cuestión de azar. En una profunda intervención en el programa Claves Personales, el doctor Manuel Leyes ha diseccionado los factores biológicos y mecánicos que sitúan a la mujer en una posición de extrema vulnerabilidad sobre el césped.

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista con Juan Pablo Polvorinos ha sido la conexión entre el calendario biológico y el riesgo de quirófano. Leyes confirma que la fisiología femenina juega un papel crucial: "En determinado periodo del ciclo, las mujeres son más propensas a romperse el ligamento". El traumatólogo explica que las fluctuaciones hormonales alteran la laxitud de los tejidos, haciendo que el ligamento sea menos resistente a los giros y cambios de ritmo en momentos específicos del mes.

Una estructura física en desventaja

Más allá de lo hormonal, la anatomía marca una diferencia insalvable. El doctor señala que la propia arquitectura del cuerpo femenino está diseñada de forma que la rodilla sufre más estrés mecánico. Al tener una pelvis más ancha, se produce una alineación en la que "la rodilla se va un poquito hacia dentro, en valgo", lo que genera una tensión añadida sobre el cruzado. Además, Leyes apunta a un detalle técnico fundamental: la "escotadura intercondílea", el espacio en el fémur por donde pasa el ligamento, es "más estrecha" en las mujeres, lo que facilita el pinzamiento de la estructura ante cualquier gesto brusco.

El peligro de la especialización temprana

El doctor también ha reflexionado sobre cómo la formación actual influye en estas lesiones. Critica que hoy en día los niños y niñas se especialicen en un solo deporte desde los cinco años: "Eso es un error, lo ideal es que el niño haga de todo". Según el cirujano, la falta de una base motriz diversa (como la que aporta el judo o el baloncesto) impide que el cuerpo desarrolle mecanismos de defensa naturales, dejando a las futbolistas más expuestas cuando llegan a la alta competición.