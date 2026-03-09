Batalla campal en Brasil: 23 expulsados tras una tremenda batalla campal en la final del Campeonato Mineiro

La final del torneo regional disputada en el estadio Mineirao de Belo Horizonte ha dejado una de las imágenes más lamentables del año en el fútbol sudamericano. El encuentro que enfrentaba al Cruzeiro y al Atlético Mineiro concluyó con una tangana generalizada sobre el césped, involucrando a la inmensa mayoría de los jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos conjuntos. La magnitud del altercado fue tal que el colegiado no pudo tomar medidas disciplinarias en el momento, viéndose obligado a decretar veintitrés expulsiones en el acta oficial una vez finalizado el choque.

Esta inaudita cifra supone un nuevo récord histórico en el fútbol brasileño. Hasta la fecha, el mayor número de tarjetas rojas mostradas en un solo encuentro se remontaba al año 1954, cuando un tenso duelo entre el Portuguesa y el Botafogo, correspondiente al torneo Río-Sao Paulo, se saldó con veintidós jugadores enviados a los vestuarios antes de tiempo. Ahora, casi setenta años después, el derbi de Minas Gerais ha superado esa oscura marca.

El origen del multitudinario conflicto tuvo lugar en los instantes finales del tiempo reglamentario. Con un marcador de 1-0 favorable al Cruzeiro gracias a un solitario tanto anotado por Kaio Jorge a los sesenta minutos de juego, la tensión se desbordó. Una encarnizada disputa por el balón entre el centrocampista local Christian y el guardameta visitante Everson encendió la mecha. Ambos futbolistas se enzarzaron en una violenta pelea que rápidamente atrajo al resto de los presentes en el terreno de juego.

A partir de ese instante crítico, el césped se convirtió en el escenario de una auténtica reyerta. La refriega, que comenzó en el área defendida por el Atlético Mineiro, se fue desplazando a lo largo y ancho del campo entre golpes, patadas y continuas persecuciones. Los escasos efectivos de seguridad y los propios árbitros tardaron varios minutos en lograr aplacar los ánimos para que pudiera disputarse el último minuto del tiempo añadido.

El árbitro del encuentro, Matheus Candaçan, redactó posteriormente un acta que pasará a los anales del deporte. En su escrito justificó veintiuna de las sanciones disciplinarias señalando que se debían a la participación activa en los incidentes. "Expulsado por, durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto", reza el documento oficial.

Las otras dos exclusiones tuvieron un grado mayor de especificidad debido a la brutalidad de la acción inicial. Christian fue castigado por golpear a su rival "en la cabeza con la espinilla, con fuerza excesiva e intensidad alta", mientras que el portero Everson recibió la máxima sanción por "agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara".

La lista de amonestados es extensa. Por parte del Cruzeiro, el árbitro castigó a Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y el propio goleador Kaio Jorge. En el bando del Atlético Mineiro, los jugadores que recibieron la tarjeta roja fueron Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y el veterano atacante Hulk. Todos los infractores deberán cumplir sus respectivas sanciones en la próxima edición del campeonato regional, según ha confirmado la agencia EFE.