¿Dónde está el presidente del Real Zaragoza cuando más se le necesita?

La pregunta retumba desde hace tiempo en Zaragoza empujada por el cierzo, cada vez con más fuerza: ¿Dónde está Jorge Mas? El presidente del Real Zaragoza, uno de los máximos accionistas del club desde su llegada en junio de 2022, apenas ha visitado la capital aragonesa en los últimos cuatro años. Según distintos recuentos internos, Mas sólo ha estado en Zaragoza nueve veces desde que asumió el control de la entidad.

La última visita se remonta a octubre de 2025. Desde entonces, ni rastro del empresario cubano-americano por la capital del Ebro. Ni reuniones públicas con las instituciones aragonesas, ni presencia en La Romareda en uno de los momentos más delicados del club, ni comparecencias para explicar el rumbo de una entidad que atraviesa una grave crisis deportiva, económica e institucional.

El contraste resulta cada vez más evidente: mientras el Real Zaragoza se tambalea en la clasificación (penúltimo de LaLiga Hypermotion con 27 puntos, a cinco de la salvación) y sus cuentas siguen tensionadas, su presidente permanece a más de 7.000 kilómetros de distancia centrado en otros proyectos.

En la Casa Blanca, pero… ¿y la blanquilla?

La imagen más simbólica de esa distancia se produjo esta misma semana en Washington. Jorge Mas acudió a la Casa Blanca para participar en el acto de homenaje al Inter Miami tras haber conquistado la MLS Cup el pasado mes de diciembre. En la fotografía oficial aparecía junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por algunas de las estrellas del equipo como Leo Messi, Luis Suárez o Rodrigo De Paul, además del técnico Javier Mascherano.

El Inter Miami, copropiedad de los hermanos Mas y del exfutbolista David Beckham —compraron el club a Masayoshi Son y Marcelo Claure todas sus acciones en septiembre de 2021, en una operación que fue financiada por Goldman Sachs y en la que, al mismo tiempo, el fondo Ares Management invirtió 150 millones de dólares, convirtiéndose en socio preferente—, se ha convertido en uno de los clubes más visibles del fútbol norteamericano.

Está bien celebrar los éxitos, de acuerdo, pero el magnate descuida otro de sus proyectos cuando el zaragocismo más le necesita. Y es que, mientras se deja ver en Washington celebrando títulos y fotografiándose con estrellas mundiales, en Zaragoza casi nadie recuerda su última aparición pública. Y la sensación que empieza a extenderse entre la afición es clara: el Real Zaragoza no está entre las prioridades de Jorge Mas.

Un club atrapado por las cuentas

La ausencia del presidente llega, además, en el peor momento posible. El Real Zaragoza continúa lidiando con una estructura financiera extremadamente frágil. A pesar de las importantes aportaciones de capital realizadas por los actuales propietarios —cerca de 40 millones de euros—, la reducción real de la deuda ha sido mínima.

Según distintos análisis económicos recientes, la deuda sólo se ha reducido en unos ocho millones de euros en los últimos cuatro años —las comparaciones son odiosas, sí, pero también necesarias a la hora de cotejar cómo actuó este modelo frente a la Fundación 2032, con César Alierta y Cristian Lapetra al frente, al conseguir disminuir la deuda un 22,6% con apenas 2,5 millones de ampliación de capital—, mientras que las obligaciones a corto plazo han aumentado cerca de un 50%.

El club, además, continúa bajo los efectos del convenio de acreedores y con compromisos financieros importantes derivados del proyecto de La Nueva Romareda, una operación urbanística que exige importantes aportaciones económicas a la sociedad creada para el nuevo estadio.

El problema es evidente: la deuda sigue creciendo mientras el margen deportivo se reduce. El equipo no logra salir de los puestos de descenso y el escenario de una caída a Primera RFEF ya no parece una hipótesis descabellada, pese a la victoria del pasado viernes contra el Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla (0-1), en el estreno de David Navarro —cuarto técnico en la presente temporada— en el banquillo maño.

Así se las gasta Jorge Mas

La figura de Jorge Mas está vinculada desde hace décadas al mundo empresarial estadounidense. Heredero del imperio construido por su padre, el empresario cubano-americano Jorge Mas Canosa, dirige junto a sus hermanos Juan Carlos y José la compañía MasTec, una multinacional especializada en infraestructuras energéticas y telecomunicaciones.

La empresa fue pionera al convertirse en la primera compañía propiedad de hispanos en superar los 1.000 millones de dólares de ingresos en Estados Unidos y hoy cuenta con cerca de 29.000 empleados. Mas dirige también la Mas Family Foundation, una organización que concede becas a estudiantes cubano-americanos con recursos limitados.

Sin embargo, su trayectoria empresarial también ha estado marcada por algunos episodios controvertidos, como se ha encargado de recordar a Libertad Digital el investigador deportivo Luis Serrano, que ha analizado distintos capítulos del historial empresarial del dirigente.

El caso Sintel

Uno de los episodios más conocidos fue el caso Sintel, una antigua filial de telecomunicaciones de Telefónica que la familia Mas adquirió en 1996. Tras la muerte de Jorge Mas Canosa en 1997, sus hijos asumieron el control de la empresa. Ese mismo año la compañía entró en una grave crisis que acabó derivando en suspensión de pagos, con más de 1.800 trabajadores en paro y cerca de 1.800 acreedores pendientes de cobro.

La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra varios directivos, entre ellos Jorge Mas y su hermano Juan Carlos, por presuntas operaciones de ingeniería financiera que habrían contribuido al vaciamiento patrimonial de la empresa.

Según el sumario judicial, la red de transacciones se extendía a través de sociedades y bancos en Haití, México, Puerto Rico, Suiza, Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas. El juez instructor llegó a señalar que los directivos habrían actuado "guiados por el ánimo de obtener un beneficio económico a costa del patrimonio de Sintel".

Finalmente, el caso se cerró doce años después mediante un acuerdo extrajudicial, con el compromiso de abonar 35 millones de euros a trabajadores y acreedores, lo que evitó la celebración del juicio.

Inter Miami y el caso Matuidi

Más recientemente, el nombre de Mas Santos volvió a aparecer en los titulares deportivos por el caso Matuidi en el Inter Miami. La MLS abrió una investigación tras detectar irregularidades en la contratación del campeón del mundo Blaise Matuidi y en el salario de otros futbolistas, entre ellos el exmadridista Gonzalo Higuaín. El informe, que superó las 1.400 páginas, concluyó que el club había vulnerado las normas salariales de la liga.

La MLS impuso entonces una multa de dos millones de dólares al Inter Miami y de 250.000 dólares a Jorge Mas, además de limitar el presupuesto salarial del club en temporadas posteriores y suspender al director deportivo de la entidad, Paul McDonough.

El propio Mas reconoció las irregularidades y aseguró que el club había realizado cambios internos para adaptarse a la normativa. "La integridad de nuestras reglas es sacrosanta", dijo entonces el comisionado de la MLS, Don Garber.

La pregunta que se hace Zaragoza

Mientras tanto, en Zaragoza la inquietud crece. El club atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, con una situación deportiva comprometida y una estructura financiera que sigue generando dudas.

El director general del club, Fernando López Lobete, ha asegurado recientemente que la propiedad (además de Jorge Mas, también están los nombres de Pablo Jiménez de Parga, Joseph Oughourlian y Juan Forcén como principales accionistas de la entidad) seguirá aportando las herramientas necesarias para sostener el proyecto. Pero no se ha explicado cómo se obtendrán los recursos que se necesitan para garantizar la viabilidad futura del club.

El investigador Luis Serrano resume a LD la sensación que empieza a extenderse entre muchos aficionados: cuando un negocio prospera, sus propietarios aparecen en la foto; cuando atraviesa dificultades, la distancia se hace mayor. Y hoy, con el Real Zaragoza luchando por sobrevivir entre deudas y resultados deportivos preocupantes, la pregunta vuelve a repetirse en La Romareda: ¿dónde está el presidente del Real Zaragoza cuando realmente se le necesita?