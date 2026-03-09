En el partido del fin de semana entre el Llanera B y el CD San Luis de Tercera División asturiana, el árbitro, José Antonio Berdasco González, señaló un penalti a favor del conjunto local y el autor de la infracción, José Guillermo Álvarez Esteban, se dirigió rápidamente al árbitro para agredirle.

Poco después el CD San Luis compartió un comunicado donde apoyaba a su jugador y no condenaba la agresión al colegiado. Sin embargo, por la noche llegó el paso atrás para desaprobar la acción y tomar medidas dentro del conjunto.

En la nota emitida, el club señaló: "Yo, José Luis Blanco Antón, Presidente del Club Deportivo San Luis, ante la gravedad de las afirmaciones recogidas por su Secretario General, tomo la decisión de cesar al secretario general de forma inmediata. Desde la presidencia y desde el Club Deportivo San Luis condenamos la violencia y tomaremos las medidas oportunas", afirmaron en el comunicado.

En la publicación se aportaron más datos de quién era la persona que ocupaba el cargo de secretario general: Alejandro Blanco Gómez, hijo del presidente del club asturiano. Igualmente, se quiso recalcar que "apoyamos al árbitro en la condena de la violencia en los terrenos de juego, como ya se comunicó en prensa desde el primer momento". Y zanjaron: "Sin nada más que añadir". Igualmente, el futbolista fue apartado del equipo.

Desde el Comité Técnico de Árbitros (CTA) se condenó la agresión al árbitro así como la posterior reacción del CD San Luis calificándola de "inadmisible". Además, mostró "su total apoyo al árbitro agredido y se pone a su disposición ante cualquier necesidad". La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias y su Comité Técnico de Árbitros también desaprobaron "cualquier acto de violencia física y verbal ejercida sobre cualquier actor participante en nuestro deporte".