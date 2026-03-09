Sabotaje al VAR en Alemania: un hincha salta al campo y desconecta el monitor del árbitro

El fútbol alemán ha vivido este fin de semana una escena tan insólita como polémica durante el partido de la Bundesliga 2 entre el Preussen Münster y el Hertha Berlín. El motivo es que un aficionado del equipo local saltó al terreno de juego y desenchufó el monitor del VAR justo cuando el árbitro se disponía a revisar un posible penalti.

Esto ocurrió poco antes del descanso, cuando el colegiado Felix Bickel fue avisado desde la sala de videoarbitraje para analizar una posible falta dentro del área del Münster sobre el jugador del Hertha Michael Cuisance. Sin embargo, cuando el árbitro llegó al monitor situado a pie de campo, la pantalla estaba completamente en negro.

La razón del fallo técnico se conoció poco después. Según informó el diario alemán Bild, un seguidor del conjunto local había invadido el campo y desconectado los cables del sistema, inutilizando el monitor que debía mostrar la repetición de la jugada.

❌ Sabotage de la VAR 🇩🇪 Cet après-midi, lors de la victoire du Hertha Berlin à Preußen Münster (2eme division allemande), deux individus masqués sont descendus de la tribune et ont debranché des câbles, empêchant l'arbitre de voir les images à l'écran.

Il a donc dû suivre la… pic.twitter.com/5jYdMqcuMA — Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) March 8, 2026

Lo que inicialmente parecía un acto espontáneo pronto reveló indicios de planificación. De hecho, apenas unos segundos después del incidente, en la grada donde se sitúan los ultras del Preussen Münster se desplegó una pancarta con el mensaje: "Desconecten el VAR".

Esto hizo que el gesto se interpretara como una protesta organizada contra el uso de la tecnología en el arbitraje, que en los últimos años ha generado numerosas críticas en el fútbol alemán por parte de aficionados, jugadores y entrenadores.

A pesar de no poder revisar la jugada en el monitor de campo, el árbitro terminó señalando penalti tras recibir la confirmación desde la sala del VAR. La colegiada asistente de vídeo, Katrin Rafalski, fue quien indicó que se había producido la infracción. El delantero Fabian Reese se encargó de lanzar la pena máxima y adelantó al Hertha Berlín antes del descanso.

El club investiga lo ocurrido

Tras el encuentro, el Preussen Münster condenó lo sucedido a través de un comunicado oficial. El club aseguró que el incidente fue un acto premeditado y que colaborará con las autoridades para identificar al responsable.

Además, la entidad anunció que ya ha reforzado las medidas de seguridad para evitar que un episodio similar vuelva a producirse en su estadio.

El caso podría acarrear también sanciones para el club por parte de la Federación Alemana de Fútbol, que estudia lo ocurrido en un episodio que ha vuelto a poner el debate sobre el VAR en el centro de la polémica.