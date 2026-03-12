La mala suerte se ceba con Pablo Barrios

Muy mala suerte para Pablo Barrios. El centrocampista del Atlético de Madrid ha vuelto a lesionarse de nuevo en el muslo derecho, apenas dos días después de reaparecer de una lesión en la misma zona que le había tenido apartado de los terrenos de juego durante más de un mes.

"Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho que se produjo en la recta final del entrenamiento de este jueves. El centrocampista madrileño se retiró con molestias de la sesión y las pruebas realizadas por los servicios médicos confirmaron la lesión", ha anunciado el club rojiblanco en un comunicado.

"El canterano realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio. La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", añade, ante otro contratiempo para el centrocampista y su técnico, un Diego Pablo Simeone que se prepara para la vida sin Barrios otras cuatro decisivas semanas.

El madrileño, de 22 años, reapareció el martes en Champions contra el Tottenham, en los últimos 20 minutos del partido celebrado en el Metropolitano, y no jugaba desde otra rotura muscular, en la misma pierna, a principios de febrero, en concreto en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Real Betis en La Cartuja que los colchoneros ganaron por un contundente 0-5.