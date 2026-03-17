Figo se pronuncia sobre el futuro de Arbeloa y avisa a Guardiola

El exfutbolista Luis Figo ha valorado positivamente la actuación del conjunto blanco en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al equipo inglés. El portugués confesó que le sorprendió gratamente la actitud colectiva en el estadio Santiago Bernabéu, un factor que considera determinante. "En este tipo de partidos de alto nivel, si los once que están en el campo no son solidarios y no defienden, si hay uno o dos que no defienden, se nota mucho", aseguró el luso, incidiendo en que el esfuerzo grupal fue clave para lograr el contundente 3-0 a favor de los madridistas.

Además del análisis táctico, el exjugador tuvo unas palabras de apoyo para el atacante brasileño tras su fallo desde los once metros ante el cuadro británico. Lejos de alimentar la crítica, recomendó al extremo seguir asumiendo la responsabilidad. "¿Un consejo para Vinícius y los penaltis? Seguir tirándolos. Yo creo que sólo falla quien los tira", reflexionó el ganador del Balón de Oro en el año 2000. Para el embajador de Betfair, esos instantes requieren una enorme fortaleza mental, ya que el lanzador se enfrenta a "segundos de decisión en los que tienes que ser efectivo", lidiando con la alta presión y la expectativa general de que el balón termine en el fondo de la red.

En otro orden de cosas, abordó el futuro del banquillo de Concha Espina, actualmente ocupado por Álvaro Arbeloa. Ante la posibilidad de que el equipo selle su pase a los cuartos de final, el portugués se mostró cauto pero claro al respecto: "Cuanto más éxitos tenga el Real Madrid hasta el final de temporada, será más fácil para el actual entrenador". Reconoció que la continuidad es una incógnita porque se produjo un cambio de técnico a mitad de curso, y recalcó que las directivas suelen basar estas sentencias en el éxito deportivo del año, por lo que avanzar rondas resultará vital para consolidar el nuevo proyecto deportivo.

De cara al vital encuentro de vuelta, donde el bloque mancuniano buscará la heroica remontada, el exmadridista tiene claro que el técnico rival, Josep Guardiola, no alterará su hoja de ruta. Subrayó que el catalán "se agarra más que nada a su filosofía de juego", buscando siempre el buen trato del balón independientemente del adversario que tenga enfrente. Pese a que el entrenador del equipo celeste guarda un profundo respeto por la jerarquía europea de su rival, mantendrá innegociable su estilo clásico. "Pep ama el fútbol y ama jugar bien (...), cree en su forma de estar en el fútbol", concluyó.