Posibles onces de Real Madrid y Manchester City para una noche histórica

El Real Madrid afronta este martes a partir de las 21:00 horas el partido de vuelta de los octavos de final de la máxima competición continental frente al Manchester City. Tras la incontestable victoria lograda en el estadio Santiago Bernabéu hace apenas cinco días, el conjunto blanco pisa el césped del Etihad Stadium con la misión de proteger la amplia renta de tres goles obtenida y asegurar su billete para los cuartos de final. El equipo de la capital confía en su buen momento para superar la eliminatoria.

La estrategia diseñada por el técnico madridista, Álvaro Arbeloa, dio sus frutos en el momento más decisivo de la temporada. Aquella noche europea estuvo marcada por la superlativa actuación de Federico Valverde, alias el Halcón, que firmó un hat-trick en la primera mitad y desató el optimismo en las gradas. A pesar de que la ventaja pudo ser aún mayor si Vinícius hubiera transformado una pena máxima, la imagen ofrecida fue la mejor desde el inicio de la presente campaña. Ahora, el desafío del entrenador salmantino reside en no pecar de conservadurismo y aprovechar los espacios que dejará un rival obligado a irse al ataque.

El triunfo en la ida sirvió también para insuflar energía a una plantilla mermada por las lesiones. Para este duelo trascendental, la gran novedad en la convocatoria es la presencia de Kylian Mbappé, quien ya se encuentra recuperado y podría tener minutos si el guion del partido lo requiere. Por su parte, Jude Bellingham ha viajado a territorio británico para arropar a sus compañeros, aunque su técnico ha descartado por completo su participación en el encuentro. En cuanto al once inicial, se espera continuidad respecto al duelo anterior, apostando nuevamente por la movilidad en ataque con Brahim Díaz como principal nexo ofensivo junto a los extremos.

En la orilla contraria aguarda un equipo que no atraviesa su momento más brillante. Los hombres dirigidos por Josep Guardiola llegan a la cita inmersos en un mar de dudas tras ceder un nuevo empate en su campeonato doméstico ante el West Ham. Esta pérdida de puntos aleja al cuadro inglés de la cabeza de la clasificación, dominada en la actualidad por el Arsenal. Sin embargo, los locales intentarán aferrarse a la épica y ejercer un dominio asfixiante a través de la posesión de balón, conocedores de que necesitan al menos tres dianas para forzar la prórroga y soñar con una machada inédita frente al gigante español.

Las estadísticas recientes sonríen a la entidad que preside Florentino Pérez. El rey de Europa nunca ha desperdiciado un 3-0 a favor en el torneo, superando siempre las 35 eliminatorias previas en las que obtuvo dicho botín. Además, los blancos ya lograron asaltar este mismo escenario in extremis el curso pasado, rompiendo el maleficio de años anteriores. Aun así, el vestuario mantiene viva en la memoria la severa derrota sufrida en 2023, motivo suficiente para mantener intacta la concentración y evitar cualquier resquicio de exceso de confianza que pueda dar alas a una hipotética remontada.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Cherki, Rodri, Bernardo Silva, O'Reilly; Semenyo y Haaland.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Güler; Brahim y Vinícius.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).