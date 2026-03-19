Sabor agridulce para Messi: llega a los 900 goles, pero el Inter Miami cae eliminado

El fútbol mundial suma un nuevo capítulo histórico con Lionel Messi como protagonista. El delantero argentino alcanzó los 900 goles oficiales en su carrera profesional tras marcar con el Inter Miami CF frente al Nashville SC en la Copa de Campeones de la Concacaf. Una cifra redonda que confirma su lugar entre los grandes goleadores de la historia.

El tanto llegó en el partido de vuelta de los octavos de final. Messi adelantó a su equipo en el minuto siete tras recibir un pase desde la izquierda de Sergio Reguilón y definir con precisión dentro del área. Sin embargo, el encuentro terminó con empate 1-1 tras el gol de Espinoza en la segunda mitad, resultado que dejó eliminado al conjunto estadounidense por el valor doble de los goles fuera de casa.

¡900 veces Lionel Messi! ⚽ pic.twitter.com/3oLNdqxLno — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Nuevo récord de Messi

Más allá del desenlace, el foco se centró en el registro alcanzado por el argentino. Messi llega a los 900 goles tras más de dos décadas en la élite, desde su debut goleador con el FC Barcelona hasta su actual etapa en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, ha mantenido una regularidad extraordinaria que le ha permitido alcanzar cifras reservadas a muy pocos futbolistas.

El reparto de sus goles refleja el peso de cada etapa de su carrera. Con el Barcelona firmó 672 tantos en 778 partidos, convirtiéndose en el máximo referente ofensivo del club. Posteriormente, sumó 32 goles durante su paso por el Paris Saint-Germain. En su etapa actual con el Inter Miami ya acumula 81 tantos, mientras que con la selección argentina ha anotado 115 goles desde su debut en 2005.

Este hito adquiere aún más relevancia por la edad del jugador. A sus 38 años, Messi continúa siendo decisivo y mantiene una producción ofensiva constante. Su contrato con el Inter Miami se extiende hasta 2028, lo que abre la puerta a seguir ampliando sus cifras en los próximos años y, posiblemente, acercarse a la barrera de los 1.000 goles.

Comparativa con Cristiano Ronaldo

En la historia reciente del fútbol, solo Cristiano Ronaldo ha logrado cifras similares, superando también la barrera de los 900 tantos. La comparación entre ambos ha marcado una era, y el nuevo registro de Messi vuelve a situarlo en esa élite goleadora.

El gol 900 no solo representa una cifra simbólica, sino también la continuidad de una carrera marcada por la constancia, la precisión y la influencia en el juego. Messi no solo ha destacado por su capacidad anotadora, sino también por su impacto en momentos decisivos, con goles en eliminatorias y finales a lo largo de su trayectoria.

El partido, sin embargo, dejó un sabor agridulce. La eliminación del Inter Miami contrasta con la magnitud del logro individual. Aun así, el tanto pasa a la historia como un nuevo hito en una carrera que sigue en activo y que continúa sumando capítulos destacados.

Con el paso del tiempo, Lionel Messi sigue ampliando su legado. Cada gol añade una nueva dimensión a su trayectoria y refuerza su posición como uno de los futbolistas más determinantes de todos los tiempos. La cifra de 900 no parece un punto final, sino una estación más en un camino que todavía puede ofrecer nuevos registros históricos.