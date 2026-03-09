Xavi y el clan Messi dinamitan las elecciones del Barça al desvelar las mentiras de Laporta

La campaña electoral para la presidencia del FC Barcelona ha saltado por los aires de forma definitiva. Las acusaciones de Víctor Font contra Laporta, "el Barcelona de Negreira", eran el aperitivo. El rival de Laporta no es nadie comparado con Xavi Hernández y Leo Messi, dos leyendas del club, aliados contra el máximo favorito para volver a ser presidente. El técnico de Terrassa no solo ha decidido ajustar cuentas pendientes con Joan Laporta tras su abrupta salida, sino que ha destapado la caja de los truenos al implicar directamente a Leo Messi en una trama de vetos, celos y ajustes de cuentas que hasta ahora permanecían bajo tierra.

En una entrevista, Xavi ha echado por tierra la versión oficial que la junta directiva sostuvo durante años sobre la imposibilidad financiera de retornar al astro argentino. Según el de Terrassa, el motivo real del portazo a Messi fue puramente político y personalista por parte de un Laporta que temía ver eclipsada su figura. "Laporta me dijo que no quería a Messi porque le iba a hacer la guerra y cuestionar su poder", ha revelado Xavi. El exentrenador asegura que el fichaje estaba totalmente apalabrado con el jugador, pero que el entorno más íntimo del mandatario convenció a Laporta de que la jerarquía de Messi era una amenaza directa para su liderazgo: "Me sentí utilizado para ganar tiempo; me prometieron un proyecto que nunca quisieron cumplir porque ya tenían decidido que yo era el siguiente estorbo. Me engañaron a mí y engañaron a todo el barcelonismo con el tema de Leo".

Porque aseguró que Joan Laporta impidió el regreso de Lionel Messi a Barcelona en 2023 pic.twitter.com/IWY9fY0xeC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 9, 2026

La onda expansiva del ataque de Xavi ha llegado hasta Miami. Fuentes muy cercanas a Leo Messi y su entorno más íntimo han confirmado punto por punto la versión del técnico catalán. Desde el círculo del astro argentino aseguran que "todo lo que ha dicho Xavi es verdad" y que el jugador se sintió "utilizado una vez más como escudo electoral". Según estas fuentes, Messi llegó a aceptar una estructura salarial mínima para encajar en el fair play, pero la comunicación se cortó de forma abrupta por orden directa de presidencia. "Leo sabía que no le querían allí por miedo a que mandara más que el propio presidente", recalcan desde su entorno, validando la tesis de la "guerra interna" que ha expuesto Xavi.

La respuesta de Joan Laporta no se ha hecho esperar y ha llegado cargada de un veneno inusual. Durante un acto en el Auditori 1899 esta misma mañana, el presidente ha abandonado su habitual tono conciliador para lanzar un dardo directo al prestigio táctico de Xavi, utilizando los resultados de Hansi Flick como arma arrojadiza. "La diferencia es que con los mismos jugadores con los que Xavi perdía, ahora con Flick se gana y se da espectáculo", ha sentenciado Laporta ante los medios. El mandatario ha tildado las palabras de Xavi de oportunistas y ha sugerido que existe una falta de gratitud evidente hacia la institución: "Es triste que alguien que dice querer tanto al club intente ensuciar una gestión que ha devuelto la alegría al socio; la diferencia entre el pasado y el presente es la profesionalidad y el trabajo, no los relatos. Al final, los resultados ponen a cada uno en su sitio".

Laporta contesta a Xavi. "Cuando veo estas declaraciones pienso en Hansi Flick". "Entiendo que Xavi esté dolido, porque con los mismos jugadores que Xavi tenía y perdía… pues Flick gana". https://t.co/FjjaG8Dxn6 pic.twitter.com/YU37H985gJ — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 9, 2026

¿Esta implicación de Messi y el respaldo de su entorno a las palabras de Xavi cambian por completo el tablero de las próximas elecciones? La sombra del mejor jugador de la historia emerge así como el principal activo de una oposición que busca denunciar un modelo de gestión que califican de autoritario y basado en la deslealtad a las instituciones del club. La fractura social es ya total y el barcelonismo se encamina a unas urnas donde el socio deberá decidir entre la solvencia de los resultados actuales de Flick, pero con Laporta, o a Víctor Font.