"Arbeloa heredó un equipo desnortado"

En El Primer Palo, dirigido por Juanma Rodríguez, los temas tratados han sido la convocatoria de Mbappé con la selección de Francia, le lesión de Courtois y un análisis del Bayern de la mano de Miguel Gutiérrez.

El editorial de entrada ha girado sobre la figura de Álvaro Arbeloa y como el técnico ha conseguido recuperar a un equipo que, según Juanma Rodríguez "heredó de Xabi Alonso fue un equipo desnortado tácticamente hablando, sí, pero especialmente herido en tres jugadores en concreto, los ya mencionados Vinicius y Valverde y, además de ellos dos, Jude Bellingham".

Además, ha puesto en valor que cumpla su palabra de dar protagonismo a la cantera: "El otro día el Real Madrid llegó de Manchester a las 5 de la madrugada y por la tarde el primer entrenador del equipo, acompañado por Thiago, estuvo en Valdebebas viendo el partido de los cuartos de final de la Youth League contra el Sporting de 10 Portugal. No es postureo, es necesario". Y también en la desprotección que ha sufrido por parte de la prensa, "Si a Arbeloa le va bien, que es lo que yo espero sinceramente, habrá demostrado que sí se podía. Que se podía sin tantas alharacas, sin tanta publicidad y sin la red periodística de la que siempre y bajo cualquier circunstancia gozó el tolosarra".