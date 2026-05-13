El Atlético responde con ironía a las quejas de Florentino: "Obsesión"

El Atlético de Madrid ha salido al paso de la rueda de prensa de ayer de Florentino Pérez en la que, entre otras cosas, dejó alguna frase como la siguiente: "¿Por qué no se meten con otros equipos, como el Atlético de Madrid? ¿Por qué se meten siempre con el Real Madrid?". El conjunto rojiblanco ha vuelto a Twitter para empezar a poner tuits irónicos.

Este es el primer tuit:

"¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atleti?". "Los periodistas que quieren quitarle el prestigio al Madrid supongo que serán del Atleti". "Atleti, Atleti, Atleti". 𝐎𝐛𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧, definición según la @RAEInforma: Perturbación anímica… — Atlético de Madrid (@Atleti) May 13, 2026

"¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atleti?". "Los periodistas que quieren quitarle el prestigio al Madrid supongo que serán del Atleti". "Atleti, Atleti, Atleti". Obsesión, definición según la RAE: perturbación anímica producida por una idea fija, reza el tuit colchonero.

Y luego otro tuit más sobre la maquinaria:

Disculpen las molestias, están realizando unos ajustes en el sistema. Seguro que el servicio habitual se reanudará lo antes posible. pic.twitter.com/zEP0snTu13 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 13, 2026

"Disculpen las molestias, están realizando unos ajustes en el sistema. Seguro que el servicio habitual se reanudará lo antes posible", comentan en el segundo.

El Atlético repite fórmula como ya ha pasado anteriormente en contra del Real Madrid, del Barcelona o de la UEFA.