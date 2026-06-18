En una nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, dirigido por Juanma Rodríguez, se ha vivido un intenso debate centrado en la actualidad del fútbol internacional y las simulaciones del torneo mundialista. El programa arrancó con la noticia de la victoria de Inglaterra frente a la selección de Croacia por un resultado de cuatro goles a dos, destacando la gran actuación de futbolistas como Jude Bellingham y Marcus Rashford, quienes lideraron el ataque inglés.

Sin embargo, el verdadero foco de tensión de la noche llegó con el análisis del encuentro entre las selecciones de Argentina y Argelia, que concluyó con una victoria argentina por tres goles a cero, todos ellos obra de Leo Messi. A pesar del triplete del astro argentino, Juanma Rodríguez y Paul Tenorio insistieron en que el jugador debió ser expulsado con tarjeta roja directa tras una durísima entrada por detrás al jugador argelino Mandi cuando el marcador aún reflejaba un uno a cero.

Esta opinión desató las risas de Sergio Fernández, lo que provocó un encendido enfrentamiento dialéctico sobre el supuesto trato de favor arbitral que recibe el jugador argentino en comparación con otros profesionales del fútbol. Sergio Fernández aseguraba: "Leo Messi os ha hecho mucho daño, y por eso igualáis la entrada a la exhibición que hizo ayer".

La tertulia derivó inevitablemente hacia el plano judicial y el controvertido caso Negreira, relacionado con los pagos del FC Barcelona al estamento arbitral. Paul Tenorio defendió que, más allá de la calificación penal que determine la justicia sobre el delito de corrupción deportiva, la sanción por parte de la UEFA debería ser inmediata y automática. El colaborador argumentó que el simple hecho de haber mantenido en nómina al vicepresidente de los árbitros durante diecisiete años constituye una falta de extrema gravedad que requiere la exclusión de las competiciones europeas de manera ineludible.

Otro de los temas jurídicos de la noche fue la demanda de conciliación interpuesta por Florentino Pérez contra determinadas declaraciones públicas. El colaborador Marcel detalló los pormenores de este procedimiento legal, explicando que se trata de un paso obligatorio previo a la interposición de una querella por calumnias o injurias, donde se exige al demandado que rectifique sus palabras. Los tertulianos debatieron sobre la trascendencia de esta acción y la posibilidad de que el club azulgrana esté utilizando estos gestos de cara a su masa social sin intención de llegar hasta el final en los tribunales.

En el plano puramente deportivo, se analizaron otros pinchazos de selecciones favoritas en esta primera jornada del torneo. La selección de Portugal no pasó del empate a uno frente a la República Democrática del Congo, un resultado decepcionante que Sergio Fernández justificó por la dosificación de esfuerzos de las estrellas. Asimismo, se comentaron los tropiezos de Países Bajos y Bélgica, que tampoco lograron sumar de tres en sus respectivos compromisos, evidenciando que ganar en el fútbol moderno es cada vez más complicado independientemente del rival.

Para cerrar el programa con una nota de humor, los colaboradores recordaron las recientes declaraciones de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, quien protagonizó un divertido lapsus al referirse a un futbolista del equipo como Julián López. El mandatario rojiblanco remitió de manera tajante a la cláusula de rescisión del jugador ante el interés de otros clubes.

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