Mourinho y unas decisiones difíciles de entender

Han pasado ya dos meses de competición, ocho partidos de Liga y dos de Champions, para analizar un poco a este Real Madrid de Jose Mourinho. El equipo blanco ha ganado seis partidos y ha perdido dos en Liga y ha ganado los dos envites en la Liga de Campeones. Se puede pensar que no es un mal recorrido porque las derrotas han sido en Sevilla ante el Betis y en el Metropolitano ante el Atlético pero los blancos ven cómo son cuartos en Liga, en gran medida porque el Barcelona ha ganado todo y le aventaja en seis puntos. Ese es el problema.

La eterna mirada a través del puente aéreo martiriza hoy al conjunto madridista. El juego es el problema. No lo hay y no hay visos de que pueda haber mucho en el Madrid y es excelso en el Barcelona. Es cierto que los blancos han tenido peor calendario, también en Champions donde han jugado contra los dos mejores equipos en Italia o, al menos, los que están más en forma. El equipo culé no ha jugado aún contra nadie en el campeonato casero y tampoco en Europa pero el juego es distinto. Es más rápido, más directo, con más ritmo. Los partidos del Barcelona te hacen seguir delante de la televisión. Los del Madrid te amuerman. Al menos a día de hoy.

Hay decisiones que está tomando Mourinho que son complejas de entender. Siempre se dice que los entrenadores hacen las cosas por el bien del equipo. No seré yo quien lo discuta pero sí podré decir que hay decisiones de algunos entrenadores que te hacen pensar si lo mejor para el equipo es eso. Y Mourinho está tomando decisiones que te hacen pensar. El doble pivote Tchoaumeni - Valverde es un desastre. Nunca jugarás bien al fútbol con esos dos jugadores en esa posición. Jugarás con alguien al lado del francés que cree futbol para que el galo sea un jugador de más defensa, de más físico, más destructor. Jugarás mejor si Valverde se escora a una banda, sea de lateral o sea en el centro del campo. Pero Mourinho no lo ve o, al menos, nos hace creer que para él, esto es lo mejor.

El portugués insiste en la titularidad de Vinicius cuando el brasileño no está ni se le espera. Insiste en no poner siempre a Guler cuando el turco debería tener la titularidad asegurada. Insiste en no darle mucho tiempo a Espí, que ha marcado tres goles en cuarenta minutos jugados. Se empeña en no poner a Endrick cuando es un jugador que le pone fe y trabajo a cada faena. Estas son las decisiones que nos hacen pensar, divagar, hacernos fuertes en tertulias que no van a ningún sitio porque el que manda es el portugués. Pero pensar y opinar nunca es malo.

Entre decisiones del técnico, opiniones de los periodistas y mal juego del equipo, el Madrid se pierde también en las quejas arbitrales. Hay un terremoto siempre alrededor de cada partido por cómo lo puede hacer el árbitro. Decía el otro día Alfredo Relaño en la Cadena Cope, creo que con razón, que en los años ochenta y noventa el Madrid iba a los campos y la sensación extraña la tenía el equipo local, el equipo pequeño. Eran ellos los que temían el arbitraje. Ahora es el Madrid el que teme todo, el que ve fantasmas en todos los lugares y el que, como esto siga así, va a abrir, si no está abierta ya, una guerra encarnizada con Liga y Federación que no le llevará a buen puerto. Ahí están, cada jornada, el propio equipo, su canal de televisión, sus portavoces oficiales y no oficiales apretando en cada decisión arbitral, sacando datos históricos sobre saldo de los colegiados, algo fuera de contexto y con el objetivo claro de meter barro al asunto. De que se hable de ello más que del juego del equipo.

La realidad es que estamos en octubre, a principio de temporada pero no es menos cierto que el Madrid visita en una semana y media el Camp Nou pudiendo quedar fuera de la Liga en la décima jornada. Es importante empezar a poner el foco en lo verdaderamente crucial y no tanto en las cosas de fuera. El futbolista, si juega bien, ayudará a un portento de equipo, como es el Madrid, a ser mejor. El césped siempre dicta sentencia. No lo duden.