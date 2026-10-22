El Barça no come en la mesa del PSG

Tras nueve victorias consecutivas en Liga y dos en Champions fue el Barcelona a París el pasado martes y se topó con la cruda realidad. Esa que le hace ver que no está todavía comiendo en la misma mesa que el Paris Saint Germain. Que está haciendo méritos para ello pero que se tiene que conformar con saludar al equipo de Luis Enrique, presentarle respetos y claudicar. Esa es la realidad. Lo demás, pura fantasía.

Demostró el Barcelona tener casta, tener valores de juego innegociables. Demostró el equipo de Flick una entereza brutal pese a la bajas. Le compitió el partido al monstruo europeo, ganador de esta competición los dos últimos años. Es el PSG, Goliat y el Barcelona un David que ahora mismo no puede alcanzarle aunque lo intente.

Hizo muchas cosas bien el equipo azulgrana pero falló en la principal. No cerró bien su defensa y se precipitó en la salida de balón, lo que dio opción a tres de los cuatro goles franceses. El otro fue al lanzamiento de un córner cuando Gordon no cerró bien el remate de Lucas Hernández. Y esos detalles son pocos, casi imperceptibles pero allá por abril o mayo te impedirán llegar al cetro europeo.

Los dos últimos años algo ha pasado en el equipo de Flick que le impidió ver a los demás desde arriba. En 2025 el Inter le hizo una eliminatoria a muchos goles. Seis en la ida, siete en la vuelta y el Barcelona, en el cara a cara, en el cruce de transiciones y juego rápido, se vio desbordado. Y, por supuesto, los detalles, esos que separan un año bueno de uno excelente. Aquel saque de banda mal defendido, el empate del Inter en el último minuto y la prórroga maldita.

En 2026 el Atlético le tendió una trampa en el Camp Nou y Cubarsí cayo en ella antes del descanso. Expulsión, gol de Julian, otro de Sorloth. Eliminatoria muy decantada en la ida. Para la vuelta quedó la épica, este equipo la tiene, y el cruce parecía levantado. Pero un despiste permitió un gol de Lookman y el Atlético jugó a lo que más le gusta, a que no esté cómodo el otro, a convertir un partido del Metropolitano en una pesadilla. Ahí es maestro el Cholo.

Y esos detalles marcan al Barcelona durante los últimos once años. Desde junio de 2015, año que ganó la competición, no llega a la final y ni se acerca a ella en ninguna temporada. Y cuando lo tiene en la mano, se le escurre, que es como si no te acercaras nunca porque fracasas siempre. Este año parece que la defensa es la línea más débil y eso es decir mucho en la Champions. Es confirmar que no estás para ella, que no la vas a conquistar por mucho que lo intentes, como ese objetivo en la vida que siempre se te escapa. Porque los detalles cuentan y mucho, también fuera del fútbol.

El Barcelona tiene para andar por casa de sobra. Es el favorito para ganar la Liga, tal y como estamos ahora, pero partidos como el del martes demuestran que Europa es otra cosa. Es jugar con los hombres, cuando estás acostumbrado a jugar con los de tu clase. Como cuando en el colegio tocaba enfrentarse a un curso superior. Ahí las ideas eran otras, temblabas de miedo y no dabas la talla. El Barcelona mira desde abajo a equipos como el PSG.

Es cierto modo es normal. El otro día Flick dijo que "son mejor que nosotros". Toda una declaración, extraña en un entrenador como Flick. Quizá ve la realidad o quizá exprima hasta el final un sueño que él tiene. Que este equipo vea que puede ser posible pero para eso la plantilla de hoy en día se queda corta. Es lo que hay.