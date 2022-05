Carlo Ancelotti colgará la pizarra cuando termine su andadura en el Real Madrid. Así lo ha manifestado el técnico italiano en una entrevista concedida a Prime Video: "Después de esta etapa en el Real Madrid es probable que me retire. Pero si el Real Madrid quiere que esté aquí otros 10 años, estaré otros 10 años".

Ancelotti, que está encantando en el Real Madrid, ya aseguró la semana pasada que los dos equipos que están en su corazón son el conjunto merengue y el Milán.

Carlo, que se veía fuera de la élite tras su etapa en el Everton, está disfrutando como nunca su segunda etapa en el Real Madrid. Quizás sea su momento más dulce en los más de 20 años que lleva como entrenador.

¿Qué hará cuando se retire?

Ancelotti tiene claro que cuando termine su etapa como entrenador, disfrutará de la vida: "Me gustaría estar con mis nietos, estar de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas por hacer y que he tenido que dejar de lado... Ir a muchos lugares a los que nunca he ido. Nunca he ido a Australia. Nunca he ido a Río de Janeiro. Quiero ir a visitar a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente, no puedes hacer todo, así que el día que me retire tendré todas estas cosas que hacer".