Pudieron ser 15 puntos de ventaja, pero al final son 13. El Barcelona ha desperdiciado una ocasión de oro para dejar el título de Liga prácticamente sentenciado al empatar sin goles contra el Girona en el Camp Nou (0-0). Un flojo partido de los culés ante un rival valiente, que jugó de tú a tú al líder en su feudo. De hecho, la mejor ocasión del partido fue para los de Míchel, aunque Taty Castellanos perdonó lo que pudo ser el 0-1 en un mano a mano con Ter Stegen.

El Barcelona acabó pagando su falta de pegada y también las bajas, muchas de ellas clave como las de Pedri, Dembélé y Frenkie de Jong. Sin ellos, el Barça no es el mismo. Como tampoco lo es un Robert Lewandowski que ha pegado un bajón importante tras el Mundial de Qatar, con sólo cuatro goles desde entonces.

El partido prometía en el inicio, con buenas llegadas en ambas áreas que presagiaban un duelo abierto. Primero avisó el Girona con Taty Castellanos y Tsygankov, éste con una volea que no cogió portería, pero replicaron los culés con disparos de Lewandowsky y Ansu Fati, una de las novedades del once azulgrana junto a Eric García. El equipo de Míchel no se descompuso por esta rápida reacción de los de Xavi Hernández, pero sufrió un serio susto con un mal entendimiento en la cesión de Santi Bueno a Gazzaniga: el meta argentino estuvo atento para evitar el gol en propia meta de su defensa.

El partido fue perdiendo ritmo con el paso de los minutos. El Barça controló la situación, pero al Girona no le importó, esperando sorprender a la contra. En la recta final de la primera parte, Gazzaniga volvió a ser clave, esta vez sacando en la misma raya de gol un remate de Araújo: la pelota no traspasó completamente la línea y el gol no subió al marcador.

Tras el paso por los vestuarios, el Barça mantuvo su dominio, pero no encontró ocasiones claras, pese a un buen cabezazo de Eric García que se fue por encima del travesaño. Sí la tuvo el Girona, en un mano a mano de Castellanos, aunque falló una ocasión clarísima ante Ter Stegen que tranquilamente pudo haberse convertido en el 0-1 (m.55).



El Barcelona, en otro partido gris de Lewandowski, no terminaba de carburar. Ansu Fati había empezado bien, pero fue de más a menos y acabaría siendo sustituido por Ferran Torres, mientras que Jordi Alba, que entró al campo por Raphinha, jugó como extremo izquierdo por delante de Balde. Míchel, por su parte, apostaba por Stuani y Riquelme y Yan Couto.

El Barça no encontraba soluciones y aún así pudo haberse adelantado en el marcador, aunque David López realizó dos buenas acciones defensivas ante un Lewadowski lento y previsible. Ya en el descuento, Gazzaniga evitó el 1-0 con una gran parada al cabezazo de Gavi, mientras que Lewandowski volvió a intentarlo con un taconazo que salió fuera. El Barça terminó pinchando ante un Girona sin complejos: aumenta su renta sobre el Madrid de 12 a 13 puntos, pero podrían haber sido 15, cuando restan diez jornadas para el final.



Ficha técnica

FC Barcelona, 0: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric Garcia, Balde; Sergio Busquets, Sergi Roberto (Kessié, min. 46), Gavi; Raphinha (Jordi Alba, min. 75), Lewandowski y Ansu Fati (Ferran Torres, min. 68)

Girona CF, 0: Gazzaniga; Arnau, Santi Bueno, Davi López, Javi Hernández; Oriol Romeu; Tsygankov (Riquelme, min. 71), Iván Martín (Valery, min. 84), Borja García (Aleix García, min. 46), Toni Villa (Yan Couto, min. 60); y Taty Castelanos (Stuani, min. 60)

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano). Mostró cartulina amarilla a Taty Castellanos (min. 32) y a Stuani (min. 77)

Incidencias: Partido de la jornada 28 de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou ante 78.425 espectadores. Antes del inicio del partido, el equipo de hockey patines del Barça ofreció el título copero recientemente conquistado y el de balonmano, el campeonato liguero