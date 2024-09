Tebas enciende aún más la polémica por el horario del Atlético-Real Madrid

Hace pocos días se originó la gran primera polémica de la temporada con el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid en el Cívitas Metropolitano que se jugará el domingo 29 a las 21:00 horas. El Atlético jugará esa misma semana el jueves y el Madrid lo hará el martes.

Según el calendario anunciado por la Liga, el Real Madrid jugará en casa el duelo ante el Alavés el martes de la misma semana del derbi y tendrá miércoles, jueves, viernes y sábado para preparar el derbi. El Atlético, por su parte, dos días.

En el Atlético se han quejado y Javier Tebas ha confirmado que le han llamado para quejarse: "¿Si se ha quejado el Atlético? Me han llamado y se han quejado. A lo largo de la temporada se compensa casi todo y todo tiene su explicación. Seguramente la vuelta no será a esa hora".

Lo que no ha convencido al Atlético son las explicaciones de Tebas: "En primer lugar, el tema del descanso... hay muchas jornadas entre semana y competiciones europeas y muchos equipos que juegan jueves-domingo. Se considera que es un descanso suficiente. El problema no es descansar, es que quieres que el rival no descanse. Nosotros no podemos fijarnos si es un derbi. No solo están el Real Madrid y el Atlético, hay muchos partidos que los clubes les gustaría exactamente las mismas horas de descanso y es imposible hacerlo. Tendríamos que poner todos los partidos a las mismas horas y es imposible. Poner el miércoles los dos partidos... hay decisiones audiovisuales. Estamos poniendo en las jornadas entre semana martes, miércoles y jueves los partidos de los equipos grandes para optimizarlo".

Por otro lado, Koke, capitán del Atlético, también ha hablado de este tema y pide que no se vuelva a repetir: "Obviamente como futbolista me gusta descansar, yo no soy el que pone los horarios. Me intento adaptar. No es excusa, aunque tenemos 48 horas menos de descanso. Esta vez nos ha tocado a nosotros. Ojalá que no vuelva a ocurrir porque para un mayor espectáculo necesitamos un descanso. A apretar el culo, es un partido súper bonito. La hora tampoco acompaña mucho, las 21.00 de un domingo, nos gusta estar acompañados de nuestros familiares y a esa hora no puede ser. Adaptarnos a lo que hay, no poner excusas y es un derbi que vamos a ir a ganar".