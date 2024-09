Según L'Equipe, Mbappé quiso irse al Liverpool

Según una exclusiva del diario francés L´Equipe, Kylian Mbappé, aún estando en el PSG, tenía cerrada su marcha al Liverpool en enero de 2023 por, según la publicación francesa, sentirse traicionado por la entidad gala. Eso sí, meses antes, en junio, firmó la renovación con los franceses por unas cantidades astronómicas.

L´Equipe dice que Mbappé se negó a jugar con el PSG y tomó medidas para marcharse enviando una carta para notificar que no volvería a renovar. El Liverpool y Mbappé movieron ficha y el acuerdo entre ambos era sencillo, pero Antero Henrique, encargado de las ventas del PSG, pidió 400 millones por los 200 que ofrecía el Liverpool.

"Por supuesto que estamos interesados ​​en Mbappé , no estamos ciegos. Pero no lo vamos a fichar, no podemos ser parte de estas batallas. Debe haber otros clubes involucrados y eso está bien. Es un gran jugador», llegó a decir Jurgen Klopp, el ya exentrenador del Liverpool en 2022.

En 2022, peu de temps après avoir prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé aurait demandé à partir en raison de l'orientation du projet et répondu favorablement à une offre du club anglais. https://t.co/xaLxA3keny pic.twitter.com/OwubqZRxGZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 11, 2024

Hay un matiz más que añade L´Equipe y es que Mbappé quería un contrato corto con el Liverpool para poder así marcharse al Real Madrid poco tiempo después.

Eso sí, cuando le preguntaron en 2024 a Mbappé por su posible llegada a Anfield, Mbappé dejó claro que solo pensaba en el Real Madrid: "Lo he pensado todo, lo he valorado… y lo tengo claro. Sé dónde voy a jugar el año que viene y no será en Liverpool".