El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reivindicó este sábado que, a pesar de las ocho bajas que arrastra para el partido de esta sábado en LaLiga EA Sports contra el Villarreal, el cuadro azulgrana ha demostrado que puede "jugar bien".

"Nunca pienso en fichajes. Tenemos equipo y hemos demostrado en la Liga cómo podemos jugar de bien. Todos los equipos afrontan la misma realidad cada temporada, algunos partidos se pierden y los jugadores se lesionan. Como técnico hay que aceptarlo. Me centro en los jugadores disponibles para que den el cien por ciento", afirmó.

A pesar del primer varapalo que sufrió el equipo en el debut de la nueva Champions frente al Mónaco, castigado por una roja a los 11 minutos y las numerosas ausencias por lesión, Flick le dio una nueva lección, en este caso en la rueda de prensa, a Xavi Hernández. Para el técnico teutón no hay excusas. No habla del sol, del estado del césped, de los árbitros... Una maravilla escuchar algo de autocrítica y asumir la derrota. Algo olvidado en Can Barça con Xavi a los mandos.

Desde la sala prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el técnico alemán subrayó que ni la acumulación de partidos ni las bajas serán una "excusa" para justificar un eventual bajón de rendimiento del Barça, que el jueves perdió frente al Mónaco (2-1) en un partido marcado por la expulsión de Eric García en el minuto once.

"Hemos analizado el partido contra el Mónaco y, a pesar de la derrota, hemos visto aspectos muy positivos. Defendimos muy bien con diez jugadores. Tenemos que seguir trabajando con la misma lógica. Vamos por el buen camino y ojalá lo podamos demostrar mañana", expuso el entrenador del Barcelona.

El técnico alemán elogió al Villarreal, ante el que espera "un partido difícil". "Es el tercer equipo que más goles ha marcado en Liga. Lo están haciendo muy bien, son buenos en defensa y saben cómo jugar con el balón. Es un equipo ofensivo y es bonito verlos jugar".

Asimismo, Flick reconoció que "algunos jugadores tienen mucha carga", como 'Pedri' y Marc Casadó, que hoy no se entrenaron con el grupo. "Ayer no se sentían especialmente bien, pero hoy están mejor. Creo que mañana podrán jugar al cien por cien", desveló.

Por otra parte, el técnico defendió a Eric García después de su expulsión en Mónaco: "Una expulsión es algo que puede pasar. Creo que lo está haciendo bien y está preparado para jugar en el centro del campo".

Y también elogió al portero Marc-andé Ter Stegen, que propició la expulsión de Eric García con un mal pase: "El juego de pies es una de las fortalezas de Ter Stegen. A menudo nuestro juego empieza en él, forma parte de nuestro estilo. Cometió un error, pero todos nos equivocamos. Los errores son humanos. Forma parte del pasado y ya estamos pensando en el siguiente partido".

Finalmente, Flick valoró que el delantero Ansu Fati necesitará tiempo para "irse adaptando" al ritmo de competición después de varios meses inactivo por lesión. "Queremos darle la oportunidad de jugar y de tener minutos, porque los necesita para volver a formar parte del once inicial. Está evolucionando y nos puede ayudar muchísimo", añadió.