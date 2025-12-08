Devastadoras noticias para el Real Madrid en el parte médico

El Real Madrid atraviesa un momento crítico en la temporada. Con una crisis de resultados galopante en el último mes, con su técnico más en el alambre que nunca, a cuatro puntos del líder -un Barcelona que no es el más fiable precisamente de los últimos años-, con el City a la vuelta de la esquina -el miércoles visita el Bernabéu el equipo de Pep Guardiola- y con noticias catastróficas desde el parte médico.

Los servicios médicos del conjunto merengue ya se temían lo peor de la lesión de Militao -tuvo que ser ayudado a abandonar el campo porque no podía ni apoyar el pie- y este lunes tras la resonancia magnética efectuada al central brasileño se han cumplido los peores pronósticos; estará cuatro meses de baja al sufrir una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con afectación del tendón proximal.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución", informó el club blanco en un parte médico.

Tercera lesión grave consecutiva

Militao vuelve a sufrir por tercera temporada consecutiva una grave lesión que le tendrá buena parte de la temporada alejado de los terrenos de juego. A los 21 minutos del partido de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, ante el Celta en el estadio Santiago Bernabéu, el defensa brasileño cayó lesionado en un esfuerzo defensivo. En el intento de evitar el disparo de Pablo Durán, cayó fulminado tras sentir una pedrada descomunal en la parte posterior del muslo izquierdo.

Tras unas horas para que rebajara el hematoma interno sufrido por la rotura muscular, Militao se sometió a la prueba médica en la Ciudad Real Madrid que confirmó el peor escenario posible. Estará cuatro meses de baja en un camino que ya ha recorrido los últimos años.

En la última recuperación de la rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de menisco de la rodilla derecha estuvo ocho meses hasta que pudo regresar en el final de la pasada campaña. Tan solo pudo disputar 18 encuentros, parando el 9 de noviembre de 2024 y firmando un regreso testimonial en las semifinales del Mundial de Clubes, el 9 de julio de 2025, cuando el PSG ya goleaba al equipo de Xabi Alonso.

Anteriormente, en el primer partido oficial de la temporada 2023/24, en San Mamés, Militao sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 12 de agosto de 2023. Volvió a competir el 31 de marzo de 2024.

Desde su primera lesión grave con el Real Madrid, Militao ha podido disputar 46 encuentros oficiales de los 146 que ha disputado su equipo. De nuevo encara un largo proceso de recuperación, será baja en la Supercopa de España, en la Copa del Rey y su retorno está estimado sobre el mes de abril con la Liga de Campeones adentrada en los cuartos de final y LaLiga en su trigésima jornada. Noticias devastadoras para el conjunto merengue.

Panorama desolador ante el City

Además de Militao, Camavinga y Huijsen están casi descartados para el duelo ante el conjunto de Pep Guardiola y Mbappé, con una rotura en el dedo anular de la mano izquierda, podrá jugar, pero con claras limitaciones que afectarán sobre todo a su capacidad de salto y choque en duelos físicos.

También son baja de larga duración los lesionados Trent, Carvajal, Alaba y Mendy.

Es tal el panorama que Xabi Alonso se ha visto obligado a tirar de la cantera y ha dado la alternativa en el entrenamiento de este lunes a José Antonio Reyes, el hijo del legendario futbolista español fallecido trágicamente por un accidente de tráfico en 2019. Reyes, a sus 18 años, juega a las órdenes de Julián López de Lerma en el Juvenil A del Real Madrid en División de Honor.