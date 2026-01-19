Mercado de fichajes en directo: Se calienta el mercado invernal

Libertad Digital informa de todos los movimientos -rumores, cesiones, incorporaciones, renovaciones- del mercado invernal de fichajes.
El Getafe CF se ha puesto manos a la obra para mejorar su plantilla de cara a la recta final de la temporada.
Las quejas de José Bordalás, que se había lamentado por la bajada de nivel de su plantilla en los últimos meses, han sido escuchadas ya que el club azulón ha confirmado en las últimas horas hasta cuatro fichajes:
- Martín Satriano: delantero de 24 años que llega en calidad de cedido procedente del Olympique de Lyon, guardándose una opción de compra que ha quedado fijada en 5 millones de euros. En lo que va de temporada, el argentino ha marcado 3 goles y ha dado 1 asistencia en los 19 partidos que ha disputado.
-Sebastián Boselli: central, de los que le gustan a Bordalás, no hace prisioneros. 22 años, uruguayo, llega cedido procedente de River Plate y con opción de compra de 1'5 millones de euros por el 50 por ciento del pase del defensa.
-Luis Vázquez, delantero del Anderlecht, 24 años y llega cedido con opción de compra firmando hasta final de temporada.
- Zaid Romero, central argentino de 1,93 de 26 años que llega procedente del Brujas en calidad de cedido hasta final de temporada.
Uno de los equipos más activos en este mercado invernal en España está siendo el Girona. Los de Míchel tienen tres fichajes encarrilados. Ter Stegen, que llegará cedido del Barcelona pagando los azulgranas una parte importante de su ficha, Fran Beltán, centrocampista del Celta que terminaba contrato en junio y que llega por una pequeña compensación económica y el argentino Claudio Echeverri, propiedad del City y que no ha cuajado en el Leverkusen en la primera parte de la temporada y llega cedido a Montilivi.
Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid, confirmó en la previa del duelo liguero que enfrentó a los rojiblancos con el Alavés que llegarán fichajes en este mercado invernal. La idea del balear es la de encontrar un jugador de garantías que pueda suplir a Gallagher, traspasado al Tottenham. Diego Simeone pide un futbolista para el centro del campo y, a poder ser, un atacante polivalente.
Robertone se marcha de Almería. Regresa a Argentina para jugar en Vélez en una cesión con compra obligatoria: "Almería es y será siempre nuestro hogar",
Refuerzo de futuro para el Real Madrid. El extremo derecho de la Damm está a punto de aterrizar en Valdebebas. Tiene 19 años, desborde y colmillo