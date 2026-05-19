Fantásticas noticias para el Barcelona de Joan Laporta

Buenas noticias para el FC Barcelona. Joan Laporta y su equipo de trabajo al fin lo han conseguido. Pondrán punto final a su nefasta situación económica, al menos en cuanto al límite salarial se refiere. Y es que, según ha insinuado Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, el club azulgrana dejará de estar excedido y regresará al 1:1.

LaLiga apunta varios elementos clave a la hora de que la masa salarial del Barcelona sea menor que su Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD). El primero de ellos, la validación de los palcos VIP por algo más de 70 millones de euros; el segundo, la apertura de una nueva grada en el Camp Nou, que va a suponer unos ingresos millonarios; el tercero, la salida de Robert Lewandowski, por la que el Barcelona dejará de pagar un sueldo altísimo y una amortización también considerable. "Con eso ya podéis hacer un juicio de valor. Con esos tres elementos...", dijo Javier Gómez a los medios presentes.

Gómez también apuntó la posibilidad de que el Barcelona cierre nuevos patrocinios, otra fuente de ingresos para dejar de estar excedido y operar con normalidad. Incluso podría acogerse a una de las nuevas normas aprobadas esta temporada y 'diferir' la renovación del cuerpo técnico en el fair play de la siguiente temporada, aunque no parece que eso vaya a ser necesario.

11 millones por Ansu Fati

El Barcelona, además, espera ingresar 11 millones del AS Mónaco por Ansu Fati. Esa es la cifra de la opción de compra que tiene el cuadro monegasco por el delantero español.

Habrá que ver el margen de maniobra que tiene el Barcelona para acudir al mercado una vez regrese al 1:1. Quizá todavía no sea demasiada, pero, por ejemplo, le permitiría utilizar los 11 millones ingresados por Ansu de forma íntegra, sin acogerse a las medidas destinadas a los clubes excedidos.

El Barcelona no tiene todavía la comunicación oficial de LaLiga, como tampoco la tiene el resto de clubes, pero todo hace indicar que regresará a la normalidad. Según informó la patronal, hay diez clubes excedidos entre Primera y Segunda. Gómez no dio nombres, pero sí ofreció pistas: "Los tres que descienden. Los que juegan en Europa, sobre todo en Champions, y dejan de participar. Y aquellos que han tenido una historia de beneficios importante por venta de jugadores y por alguna razón bajan en ese apartado".