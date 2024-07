Los Juegos Olímpicos llevan décadas realizándose a lo largo y ancho del planeta, y siempre se han caracterizado por un espíritu competitivo y deportivo de los participantes. Hay que recordar que muchos de ellos se preparan durante años para tan solo unos segundos de competición. Por ello, cada cuatro años acuden al país citado numerosos atletas, veteranos y jóvenes con la ilusión de conseguir alguna medalla. Hay deportes en los que la edad es sólo un número. ¿Quién es el deportista más mayor en los Juegos Olímpicos? ¿Y el más joven?

En este 2024 Francia es el país escogido y los Juegos abarcan 32 deportes con 45 disciplinas, cada una con unas exigencias. Pero, ¿Cuántos deportistas están convocados? 10.500 deportistas pasarán por las jornadas olímpicas en Francia y, cada uno tiene un perfil completamente diferente. Es evidente que no todos los deportes son igual de exigentes físicamente y, por tanto, las edades de los participantes son muy dispares. Obvio es que deportes como el atletismo, la gimnasia o la natación requieren de un estado de forma excepcional pero, otros como el tiro, la hípica o el skateboarding, no implican tanta exigencia en dicho apartado.

Deportistas más jóvenes en París 2024

París 2024 acoge, por primera vez en la historia de unos Juegos Olímpicos la disciplina de Skateboarding y, es precisamente en ella, donde aparece la deportista más joven que apenas llega a los 11 años de edad, Zheng Haohao. Ella forma parte de los 388 atletas que representan a China en más de 30 disciplinas. Hay que destacar que es una deportista precoz ya que a los 8 años participó en los juegos nacionales de China y se llevó el puesto 13 entre 60. Gracias a su desempeño desde 2020, es una de las concursantes que se perfilan por subirse al podio de esta disciplina, junto a las adolescentes Momji Nishiya (Japón) y Rayssa Leal (Brasil).

Pero esta deportista china no es la única menor de edad ya que, en la federación de Siria se encuentra Hend Zaza, que es una jugadora de tenis de mesa que cuenta con solo 15 años. No obstante, no es su primera competición en unos Juegos Olímpicos ya que esta joven participante ya participó activamente en los Juegos de Tokio 2020.

Y, además, también está Kenza Kaniwete, que es un corredor de poco más de 16 años originario de Kuribati. Tendrá el honor de ser el atleta más joven registrado para esta edición de los Juegos Olímpicos.

Deportistas más longevos en París 2024

Por su parte, también están los deportistas más longevos que, en este caso, todos superan los 60 años. En en París se encuentra una jinete de doma clásica australiana que tiene 69 años, ella es Mary Hanna. Hay que destacar que es una veterana olímpica, habiendo participado en seis Juegos Olímpicos desde Atlanta 1996.

Pero además, entre estos deportistas hay un español que tiene el honor de ser el segundo participante más longevo y es Jiménez Cobos, que fue plata en Atenas 2004 y que con 65 años regresa a unos Juegos Olímpicos dos décadas después para formar parte del equipo de doma clásica. Pero, ¿Cómo puede una persona tan mayor participar en los Juegos Olímpicos? Por la sencilla razón de que, la doma clásica o cualquier tipo de prueba hípica se puede practicar sin poseer un cuerpo atlético o físicamente desarrollado a nivel de élite. Hay que destacar de este jinete español que, cuando comience su ejercicio, superará el récord que tenía el tirador Emilio de Álava y Sautu en Helsinki 1952, con una edad de 63 años y 84 días.

Pero no son los únicos ya que también está el suizo Pius Schwizer, que cumplirá 62 años en agosto. Hay que destacar que también participa en pruebas del plano ecuestre, concretamente en la actividad que consiste en montar y domar a un caballo. Pero no es su primera vez en unos Juegos Olímpicos ya que ya estuvo en Beijing 2008, donde se llevó medalla de bronce.