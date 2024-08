Emmanuel Reyes 'incendia' París: "Vamos a prender fuego a la Torre Eiffel y a levantar a Napoleón de la tumba"

España ya tiene una nueva medalla, pero aún no es real a todas luces. El boxeador hispanocubano Emmanuel Reyes Pla se impuso al belga Victor Schelstraete por decisión unánime en cuartos de final y eso le permite asegurarse las medallas. Mínimo el bronce. Eso sí, Reyes Pla quiere el oro y ‘El Profeta’, como le llaman, ha dejado unas declaraciones que van a incendiar París.

Esta fue su contundente respuesta cuando le preguntan por sus objetivos en los Juegos Olímpicos:

"Vamos a prender fuego a la Torre Eiffel y a levantar a Napoleón de la tumba para decirle que aquí estamos nosotros", dijo en una entrevista para el medio El Desmarque.

Hay que recordar que Reyes Pla llegó a España tras una odisea digna de una película. "Fui a Bielorrusia, el país más cercano a España para el que hay libre visado desde Cuba. Mi tío fue quien me recibió allí y me ayudó con todos los trámites. Pero la cosa se puso difícil y tuvimos que ir a Rusia. Allí esperé un tiempo hasta conseguir los papeles necesarios y lo pasé chungo. Casi no pisaba la calle más bien para que nadie me metiera en ningún lío", comentó en una entrevista para Marca.

De momento, el próximo domingo 4 de agosto se jugará un puesto en la final para luchar por el oro.