Hace unos días la esgrimista egipcia Nada Hafez hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 y no solo por ser una gran deportista, también debido al anuncio que hizo en sus redes sociales. A sus 26 años, Nada reveló que participó embarazada de siete meses, algo que ha sorprendido a todos. Esto plantea varias preguntas: ¿Es bueno para la salud hacer deporte durante el embarazo? ¿Existen riesgos para el embarazo?

El embarazo es un proceso natural por el que muchas mujeres, incluidas las deportistas de élite, pasan en algún momento de sus vidas. En el pasado, no había tantas atletas de alto nivel, por lo que no era sorprendente que, al quedarse embarazadas, decidieran retirarse de la competición o evitar tener hijos para continuar con su carrera deportiva. Sin embargo, en el siglo XXI, cada vez más mujeres deportistas de alto nivel se quedan embarazadas, y algunas incluso compiten en un avanzado estado de gestación.

Con el aumento de la participación de mujeres en el deporte de élite, se cuestiona la necesidad de dejar de entrenar y competir durante el embarazo. Algunas atletas han sido incluso acusadas de usar el embarazo como una forma de dopaje para mejorar su rendimiento. Aunque el deporte y el embarazo, especialmente en el primer y tercer trimestre, pueden parecer incompatibles, muchas mujeres pueden y deben mantenerse activas físicamente. Sin embargo, si una mujer no ha hecho ejercicio antes, el embarazo no es el mejor momento para empezar, a menos que el médico lo recomiende.

De hecho, los beneficios del ejercicio durante el embarazo son numerosos y, entre ellos está el hecho de que ayuda a controlar el aumento de peso, mejora el ánimo, reduce la ansiedad, mejora la postura, alivia el dolor de espalda y puede ayudar a prevenir la diabetes gestacional. Además, el ejercicio fortalece los músculos, lo cual puede ser beneficioso durante el parto y la recuperación postparto. Por tanto, no solo es posible practicar ejercicio durante el embarazo, sino que en muchas ocasiones es recomendable hacerlo, y no solo para la madre, sino también para el bebé. Pero esto es porque, además de los beneficios antes mencionados, el ejercicio también ayuda a prevenir la preeclampsia, la diabetes gestacional o ayudar a tener un parto natural y más corto.

Nada Hafez no ha sido la única en participar embarazada, junto a ella llama la atención la participante de Azerbaiyán Yaylagul Ramazanova que compite en París 2024 en tiro con arco con seis meses y medio de embarazo.

Este tipo de casos pone de manifiesto que, con un seguimiento médico adecuado y adaptaciones específicas en el entrenamiento, algunas atletas pueden mantener un alto nivel de rendimiento durante el embarazo. No obstante, es crucial tener en cuenta que el embarazo es un estado delicado que requiere precauciones especiales. Las demandas físicas y el riesgo de lesiones aumentan considerablemente, y no todos los deportes ni todas las atletas pueden seguir compitiendo de manera segura. Por ejemplo, los deportes de contacto o aquellos que implican alto riesgo de caídas, como el esquí o la gimnasia, presentan mayores peligros tanto para la madre como para el feto. Por ello, hay que destacar que los ejemplos de las olímpicas en París 2024 son, en principio, dos disciplinas que no dañarían al feto ni a la madre, esgrima y tiro con arco.

¿Es seguro ser atleta de élite embarazada?

Las atletas que compiten estando embarazadas requieren de una supervisión frecuente y cercana porque tienden a mantener una planificación más exigente durante su embarazo y reanudan su entrenamiento de alta intensidad más pronto que otras mujeres. Como atletas deben prestar especial atención a:

Evitar la hipertermia.

Mantener una adecuada hidratación.

Mantener una adecuada ingesta calórica para prevenir la pérdida de peso, lo cual puede afectar adversamente al crecimiento fetal.

Bajar la intensidad

Lo que es evidente es que con independencia de la modalidad deportiva realizada, las deportistas deben bajar la intensidad del ejercicio, ya que no se debe realizar ejercicio físico intenso durante el tercer trimestre. Así, es importante una intensidad moderada del ejercicio utilizando la frecuencia cardíaca de la madre que no debería superar el 70% del volumen máximo de oxígeno, manteniendo así una frecuencia cardíaca materna por debajo de 140 pmm. Además, como es más que evidente, está contraindicada cualquier modalidad deportiva que suponga un riesgo de caída o traumatismo abdominal en todo el embarazo, con independencia de la intensidad de su realización, dentro de ellas, estarían disciplinas como hockey sobre hielo, fútbol, lucha, gimnasia, esquí alpino o equitación.

Por ello se recomienda que cualquier ejercicio físico intenso, se realice de forma muy controlada, tanto en intensidad, volumen y frecuencia. A pesar de todo, existen una gran cantidad de ejercicios aeróbicos, de fuerza, flexibilidad, fortalecimiento de músculos implicados en el parto y suelo pélvico, que son aptos durante todo el proceso de embarazo y que permiten a la madre disminuir las pérdidas de sus capacidades físicas tras su vuelta post parto a la alta competición.

Contraindicaciones para el deporte de élite

Embarazo múltiple

Historia previa de parto prematuro

Hemorragia vaginal

Acortamiento del cuello del útero

Abortos recurrentes

Alteración en el crecimiento del bebé

¿Qué deportes no se deben practicar estando embarazada?

Entre los deportes que no se deben practicar estando embarazada se incluyen los deportes de contacto, por riesgo de traumatismo abdominal, y los deportes con alto riesgo de caídas. Por ello, se deduce que cualquier deportista gestante puede seguir entrenando su deporte, siempre y cuando sus condiciones individuales se lo permitan, pero no se recomiendan deportes de impacto ni de caídas frecuentes y tampoco el momento competitivo de cualquier deporte, ya que por norma general, aumentan las exigencias físicas por encima de lo recomendado en el embarazo.