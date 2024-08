Loba onubense y por lo tanto, loba española. No lo decimos nosotros, lo dice la propia Carolina Marín que se ha autoproclamado como loba después de vencer a la japonesa Aya en cuartos de final de Badminton y llegar a las semifinales. Allí peleará por las medallas y en concreto por el oro olímpico.

Este fue el momento en el que habló de ese espíritu de loba:

🔝 ''Soy una loba que cuando muerde no suelta'' Carolina Marín ya está en semifinales y se ha mostrado muy contenta con el nivel mostrado en cuartos de final. #ParisRTVE3a #Paris2024 pic.twitter.com/eWVW34LTX1 — Teledeporte (@teledeporte) August 3, 2024

"Estoy muy contenta por cómo me he sentido sobre la pista. He puesto el foco donde quería, con determinación, y he sido esa loba que tanto me identifica, que muerde y no suelta hasta el final. Eso es lo que Carolina Marín ha hecho hoy en la pista y me siento orgullosa de mí misma", sentenció Carolina.

La campeona española lo tiene muy claro y por si alguien dudaba repitió que no ha venido a París a ver la ciudad: "No vine a París para ver la Torre Eiffel, vine para ganar una medalla y eso es lo que quiero demostrarle a mis rivales".

La rival de Carolina en semifinales será la china He Bingjiao, que ganó por 21-16, 21-17 a su compatriota Chen Yufei.