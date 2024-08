De Simone Biles a Victor Wembanyama: ¿Quiénes son los olímpicos más altos y más bajos en París 2024?

Atletas de todo el mundo se reúnen durante varias semanas en París con motivo de los Juegos Olímpicos 2024 y, gracias a eso, en la villa olímpica se viven situaciones de todo tipo. Desde deportistas conociendo a sus fans, hasta ver los hobbies secretos de otros.... pero también resulta curioso ver a jugadores altos junto con los más bajitos. Particularmente ha llamado la atención una imagen en un partido de baloncesto, concretamente el Francia - Japón, en el que se podía ver al jugador más alto del torneo junto con uno de los jugadores de baloncesto más bajitos.

Por un lado, está Victor Wembayama que con su 2,24 metros de altura, es el jugador más alto de esta edición de los Juegos, frente a Yuki Togashi, que, con su 1,67, es el jugador de baloncesto más bajo. Los dos se encontraron en la cancha y, en varias ocasiones, el base japonés se ha encontrando marcando a Wembayama, con las dificultades que suponen con una diferencia de altura superior al medio metro. Pero, Wermbanyama no es el único jugador que rebasa con creces los dos metros de altura sino que hay más.

Concretamente están el griego Georgios Papagiannis que mide 2,17cm. Y, tan solo un centímetro más pequeños estarían el francés Rudy Gobert, el serbio Uro Plavsic y el sursudanés Khaman Maluach, los tres han crecido hasta los 2,16. No hay más jugadores por encima del 2,15 centímetros de altura.

Hablando de jugadores de baloncesto no se puede quedar atrás Lebron James que, aunque es más bajito, sobrepasa los dos metros (2,06cm). Lebron es un icóno de la NBA y uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. Pero no queda todo en EEUU sino que su legado se extiende también al ámbito internacional, liderando al equipo de Estados Unidos hacia la gloria olímpica con medallas de oro en Beijing 2008 y Londres 2012, además de una medalla de bronce en Atenas 2004, añadiendo a su impresionante carrera en el deporte. Con su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 a los 39 años, Lebron podría estar preparando su última actuación olímpica.

Pero, bajando un poco de los dos metros no se puede dejar de nombrar a uno de los nadadores que ha marcado la cita olímpica en Paris, que es Léon Marchand. Mide solo 1,87 cm pero ya es conocido como el nuevo Michael Phelps. Hay que destacar que este joven francés de tan solo 22 años consiguió hace tan solo un día dos medallas de oro en dos horas.

Competidores más bajitos en París 2024

El japonés Yuki Togashi es el único jugador de baloncesto de todos los Juegos que no alcanza el 1,70 ya que mide 1,67cm. Pero no es el único jugador de baloncesto que no llega a los dos metros ya que Kuri Kawamura mide 1,78cm.

Pero el baloncesto es un deporte de altos, es lógico ya que las canastas están a una altura elevada del suelo.... pero, ¿Y el resto de disciplinas? Realmente no es tan necesario, sino que se lo digan a Alberto Ginés, medallista en Tokio 2020, ya que el español alcanza tan solo los 1,69cm de altura. Recordemos que el español fue el primer campeón olímpico en la prueba combinada de escalada en los pasados juegos.

Además, un deporte en el que históricamente la gente no es excesivamente alta es la gimnasia de todo tipo. Por ello, aquí destaca Daiki Hashimoto, una promesa japonesa que apenas llega al 1,66cm y competirá por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos. Hay que recordar que en su participación anterior en Tokio 2020 se convirtió en el atleta más joven en ganar una medalla de oro en el all-around masculino de gimnasia.

Por otro lado, hablando de gimnastas y de una estatura pequeña no se puede dejar de nombrar a la más que conocida Simone Biles que apenas llega al 1,43cm de altura. Hay que destacar, por supuesto, que la baja estatura y un centro de gravedad más bajo favorecen la agilidad y el equilibrio, esenciales para ejecutar las complejas rutinas gimnásticas.

Asimismo, en el levantamiento de pesas, especialmente en las categorías de menor peso corporal, es común encontrar atletas de baja estatura. Estos deportistas, como el levantador de pesas colombiano Francisco Mosquera, quien mide 1,55 metros, demuestran que la fuerza no está necesariamente relacionada con la altura.