Medallista olímpica y con OnlyFans ¿Quién es Alysha Newman?

Alysha Newmann ha hecho historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al colgarse la medalla de bronce en salto de pértiga con un salto de 4,85 metros. Récord de Canadá en esta disciplina. Pero, además ha sido noticia ya que es conocida por su faceta como modelo en la plataforma de Onlyfans. La joven canadiense de 30 años ha sido una figura destacada de su disciplina deportiva desde poca edad, además, incialmente era gimnasta antes de dar el paso al salto de pértiga.

París 2024 no es el primer momento deportivo de Newman, de hecho, ha tenido una amplia trayectoria incluyendo varias olimpiadas. De hecho, su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 la catapultó al escenario global aunque no obtuvo medalla. Posteriormente, en los Juegos de la Commonwealth de 2018, Alysha se llevó la medalla de oro al lograr un salto de 4,75 metros, estableciendo un nuevo récord para los juegos y para Canadá. No obstante, la canadiense también ha dado que hablar fuera del deporte ya que en el año 2021 anunció su presencia en la plataforma OnlyFans. ¿Qué es OnlyFans? Es una plataforma conocida por permitir a los creadores compartir contenido exclusivo con sus suscriptores, generalmente en una dinámica de pago por acceso. Aunque la plataforma está asociada al contenido para adultos, Alysha ha utilizado su cuenta para compartir una variedad de contenidos, que incluyen desde entrenamientos hasta sesiones fotográficas.

Pero, OnlyFans le ha valido muchas críticas a pesar de que en estos Juegos Olímpicos, Newman se ha convertido en la primera mujer canadiense en ganar una medalla olímpica en salto con pértiga desde 1912, marcando un hito en la historia deportiva de su país. Hay que destacar que Alysha Newman asegura que su actividad en esta plataforma le brinda seguridad y comodidad económica. Pero, ¿cuáles son los precios del perfil de la deportista? Newman tiene una tarifa de suscripción mensual de $12,99 (aproximadamente €11,84), que durante los Juegos Olímpicos bajó a $7,14 (€6,51). Pero, además, Newman cuenta con cerca de 65.000 suscriptores. Según la atleta, estos ingresos adicionales le permiten tener un mayor control sobre su carrera y vida personal.

Y, ¿qué tipo de contenido hace Newman en OnlyFans? La propia deportista ha destacado que ella marca ciertos límites en lo que enseña en la plataforma. A pesar de posar con ropa mínima en lugares como yates, gimnasios y frente al espejo, Newman deja claro que nunca se muestra completamente desnuda. En lugar de ofrecer contenido explícito, la canadiense opta por compartir sus rutinas de entrenamiento y consejos sobre nutrición, buscando agregar valor educativo a su plataforma. Pero, el hecho de que haya saltado a la vida pública su aparición en dicha plataforma ha hecho que reciba numerosas críticas durante estos Juegos Olímpicos. También ella sabe defenderse y asegura que publica especialmente contenido sobre entrenamientos y nutrición. "Mucha gente tiene cierto cliché cuando piensa en Onlyfans, pero tampoco puedo cambiar la opinión de muchas personas", empieza diciendo. La canadiense también asegura que la plataforma le ha permitido conectar mejor con sus fans.