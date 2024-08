El break dance fue polémico desde que se conoció que iba a participar en los Juegos Olímpicos pero, cuando llegó el momento, tampoco pasó desapercibido. El motivo fue la participante australiana Rachael Gunn, cuya performance se viralizó rápidamente por no haber sumado puntos y por las duras críticas en las redes sociales. Hay que recordar que la australiana es conocida en el mundo del break dance como 'Raygun'. Pero, ¿quién es esta deportista australiana?

Rachael Gunn es una profesora universitaria de 36 años que, junto con su carrera profesional, ha dedicado su vida la break dance. Algo que le ha permitido representar a su país en el escenario más grande del mundo. Sin embargo, su participación en los Juegos Olímpicos no fue como ella esperaba. Por desgracia se fue de París perdiendo todos sus enfrentamientos en ronda preliminar con un marcador de 54-0, algo que provocó reacciones divididas entre los espectadores y la comunidad deportiva. Uno de los puntos más polémicos es su manera de bailar ya que tiene un estilo muy concreto que combina elementos tradicionales del break dance con movimientos inspirados en la cultura australiana, como el "salto de canguro". Esto hizo que fuera objeto de burlas y críticas en redes sociales ya que muchos espectadores no supieron cómo interpretar su peculiar enfoque.

Pero, debido a su peculiar participación en la disciplina de break dance, Raygun ha sido objeto de análisis y debates intensos dentro de la comunidad. Mientras algunos la criticaron por no estar a la altura de sus competidoras más jóvenes y técnicas, otros la defendieron por su enfoque original y su voluntad de innovar. De hecho, un reconocido juez del mundo del break dance, conocido como MGbility, expresó su simpatía por Gunn, señalando que aunque su nivel técnico no alcanzó el de sus competidoras, su intento de traer algo nuevo y original al escenario olímpico merece reconocimiento. "El break dance se trata de originalidad y de traer algo nuevo a la mesa desde tu país o región, y esto es exactamente lo que Raygun estaba haciendo", afirmó.

Y no solo eso ya que, a pesar de la puntuación lograda por Rachael y las críticas en las diferentes redes sociales, cuenta con el apoyo de grandes figuras de su país, como el primer ministro australiano, Anthony Albanese, quien destacó su valentía y espíritu competitivo. "Raygun lo intentó, y eso es lo importante. Ella representó a nuestro país y dio lo mejor de sí. Ya sea que hayan ganado medallas de oro o simplemente hayan hecho su mejor esfuerzo, eso es lo que realmente importa".

Pero, en París todavía le esperaba una sorpresa a Rachael Gunn y fue su aparición en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos ya que, acompañada por sus compañeros de equipo, fue recibida con una ovación cuando repitió algunos de los movimientos que la hicieron famosa, incluyendo el salto de canguro, mientras era levantada en los hombros del remero australiano Angus Widdicombe. Este gesto no solo reflejó el apoyo de sus compañeros, sino también su capacidad para reírse de sí misma y celebrar su participación en los Juegos, a pesar de las adversidades.

Esta no es la primera vez que Rachael Gunn se enfrenta a críticas por su manera de hacer break dance y, a pesar de eso, siempre ha mantenido su postura firme y ha seguido adelante con su vida y su carrera. De hecho, su participación en los Juegos Olímpicos, ha dejado una huella imborrable en la historia de este deporte y ha abierto un debate sobre la importancia de la originalidad y la expresión personal en las competiciones internacionales.

Hay que tener en cuenta también que Rachael Gunn, no se presentaba como la típica participante del break dance. De hecho, en una disciplina dominada por jóvenes que apenas cruzan los 20 años, Raygun la tuvo difícil ante la estadounidense Logan Edra, quien le ganó 18 a 0 en su batalla. Pero, a pesar de sus puntuaciones en París 2024 ella siguió con el papel que se había marcado y, durante la ronda de todos contra todos, Gunn presentó una rutina dominada por movimientos poco convencionales, que hasta incluyeron un salto de canguro, un guiño hacia su país natal. También incluyó giros de cabeza y movimientos más tradicionales.

Pero, para esta mujer de 36 años, París ha sido una mera anécdota ya que, con un doctorado en estudios culturales por la Universidad Macquarie y experiencia como bailarina de salón, jazz y tap dance, para Gunn lo más importante es el aspecto antropológico de su deporte. "Lo que quería hacer era venir aquí y hacer algo nuevo, diferente y creativo: esa es mi fortaleza, mi creatividad. Nunca iba a vencer a estas chicas en lo que mejor hacen, la dinámica y los movimientos potentes, así que quería moverme de manera diferente, ser artística y creativa", cerró.

La participación de Raygun y las burlas en redes, ¿ayudan o lastiman al break dance como deporte?

A pesar de que el break dance ha sido considerado deporte olímpico este 2024 todavía hay algunos competidores de la disciplina que sienten que el break dance no es tomado lo suficientemente en serio como deporte. Por eso mismo, hay quienes creen que una actuación como la de la australiana en unos Juegos Olímpicos, y la consecuente viralización de la misma, puede lastimar al deporte en su lucha por mantenerse en el programa olímpico. De hecho, sin referirse a Raygun, Logan Edra habló acerca de esta lucha por ser "tomados en serio" como deportistas en una disciplina que debutó como olímpico en París 2024 pero no formará parte de Los Ángeles 2028. "Como bailarinas, siempre hemos estado en la parte inferior del tótem. En realidad, nunca se nos ha reconocido como atletas. Estar aquí, tener acceso a estos recursos y estar al lado de un montón de leyendas del deporte... Es como estar con todos los atletas del más alto nivel", sostuvo la estadounidense.

¿En qué consiste el break dance?

Este tipo de danza, que mezcla estilos musicales híbridos como el breakbeat, el funk, el rap y el soul, entró en las competiciones olímpicas incluido en el programa de nuevas disciplinas. Aunque requiere de un intenso trabajo cardiovascular, muscular y de coordinación, se trata de una apuesta de París 2024 que no ha estado exenta de críticas por parte de quienes no consideran esta práctica un verdadero deporte.

El break dance se despliega bajo la música de un pinchadiscos acompañado por un Maestro de Ceremonia (MC) y el formato competitivo funciona con un breaker o un equipo que baila echándose al suelo. Generalmente el adversario le responde con movimientos similares y los jueces dictan sentencia por puntos, basándose en seis criterios, entre ellos la técnica y la creatividad.