Paula Leitón no es la única, ¿qué otros deportistas han sido atacados por su físico?

La forma física, el peso de los deportistas es algo que ha sido muy criticado durante generaciones, pero ahora con las redes sociales es algo más peligroso. De hecho en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024 la selección femenina de waterpolo, que alcanzó el oro olímpico, vio salpicada su hazaña por críticas a una de sus jugadoras. Lejos de celebrar la gesta, hay quien cuestionó el estado físico de las jugadoras. Concretamente ha ocurrido con Paula Leitón, cuya fortaleza y corpulencia, vital para el puesto de boya, y estatura, 1,90cm, ha desatado la 'gordofobia'. Mensajes como "¿no se vació la piscina?" o "alguien sabe si flota o se hunde", fueron dirigidos a la internacional española, olímpica desde Río 2016.

Pero esto no ha quedado ahí porque Paula Leitón se ha defendido de los ataques en los que se venía a decir que su cuerpo estaba lejos de los cánones deportista de élite. Por suerte, lo que le ha ocurrido es una situación que a la deportista española no le importa en lo personal pero sí le preocupa que pueda tener gran impacto en otras chicas y chicos con problemas severos con la báscula o en fase de crecimiento. Tanto, que se pronunció así en las redes sociales: "Creo que la gente que pone esos comentarios piensan que van a hacer daño. Sé cómo es mi cuerpo, lo quiero muchísimo, lo trabajo para lo que es mi vida, que es este deporte. Me dan absolutamente igual, acabo de ganar un oro olímpico que es el sueño que tengo desde que soy una enana. Mido 1,90, el waterpolo en general es un deporte muy duro. Cero preocupada y si tienen que seguir con estos comentarios que piensen un poco en las personas que puede hacerles daño. A mí no me afecta, pero a alguna niña le podrían afectar estos comentarios".

Pero ella no es la primera deportista en sufrir este tipo de mensajes y seguramente no será la última ya que, en el mundo del deporte, donde el rendimiento físico es clave, muchos deportistas han sido objeto de críticas y ataques por su apariencia física. De hecho, numerosos atletas de alto rendimiento tienen que lidiar con largas jornadas de entrenamiento, lesiones o la presión mediática, y también con comentarios negativos de personas que las critican debido a su aspecto físico. ¿Cuáles son los deportistas más criticados en los últimos años?

Serena Williams

Uno de los casos más notorios es el de Serena Williams, considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, Williams ha enfrentado críticas por su cuerpo musculoso, con comentarios que a menudo han cruzado la línea hacia el racismo y el sexismo. A pesar de ser una atleta excepcional, sus logros han sido eclipsados en ocasiones por discusiones sobre su físico.

Michael Phelps

Otro ejemplo es el del nadador Michael Phelps, quien a pesar de su éxito abrumador con 23 medallas olímpicas, ha sido objeto de burlas por sus pies grandes y su apariencia "desproporcionada". Phelps, siempre ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la depresión, pero ha enfrentado presiones no solo por mantener un cuerpo de alto rendimiento, sino también por encajar en un ideal estético que no necesariamente corresponde con su realidad física como nadador.

Ronaldo Nazario, "el gordo"

Máximo goleador de la historia de los Mundiales y considerado como uno de los delanteros centro más completos de todos los tiempos, es uno de los jugadores en el que todo el mundo piensa cuando se habla de sobrepeso y fútbol. Desde que apareció Cristiano Ronaldo, todos se refieren a Ronaldo Nazario como Ronaldo «el Gordo» para distinguirlo. Vivió tiempos dorados en el FC Barcelona y en el Real Madrid de los "galácticos", de hecho, fue el mejor 9 de la historia. Actualmente, retirado desde el año 2011, es el accionista mayoritario y presidente del Real Valladolid Club de Fútbol.

Shaquille O’Neal

Uno de los jugadores más famosos de la NBA también entró en la lista de deportistas gordos. Con una estatura de 2,16 metros en su momento más glorioso llegó a pesar 140 kilos y, aunque cueste creerlo, su desempeño como deportista no bajó precisamente por su sobrepeso. Shaquille fue uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, además de los más controvertidos, conocido por gastar un millón de dólares en tan sólo una hora o darse una vida de completos lujos.

Sofoklis Schortsanitis o Baby Shaq

Sofoklis Schortsanitis, el ‘gordo’ más popular del baloncesto europeo, anunció su retirada en el año 2020. El pívot griego de 2,08 m y 35 años, que llegó a pesar 196 kilos, ha sido un trotamundos del basket europeo, donde su gigante cuerpo estuvo al servicio de 11 equipos: Irakilis, Cantú, Aris Salónica, Olympiacos, Maccabi, Panathinaikos, Estrella Roja, PAOK, Aris Trikala y Ionikos Nikalas, aunque las últimas tres temporadas, por su pésima condición física y por la pandemia apenas ha jugado.

Soraya Jiménez

Cuando Soraya Jiménez inició su carrera aún no existían las redes sociales; sin embargo, eso no impidió que los haters la compararan físicamente con un hombre. La atleta destacó en la halterofilia, deporte que ha practicado desde los 11 años. Al ser una mujer, el cuerpo atlético que se gana con la halterofilia, que es básicamente levantamiento de pesas, no encajaba con las cánones estéticos más comunes, pero su talento la ayudó a destacar: se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, esto sucedió en Sídney 2000 al levantar 222.5 kilogramos.

Dutee Chand

Esta atleta originaria de la India es intersexual, ya que tiene hiperadrogenismo. Algunos trolls se burlan de su condición, pero ella no les hace caso, pues su objetivo es lograr que las deportistas hermafroditas no sean obligadas a seguir un tratamiento hormonal. El motivo, según Dutee es que existen pruebas suficientes para confirmar que la testosterona realmente sea una ventaja competitiva. Al analizar las estadísticas, las atletas con hiperandrogenismo tienen la misma posibilidad de ganar o perder, así que su condición no asegura una victoria en cada competencia a la que se presentan.

Ana Gabriela Guevara

La medallista mexicana tampoco se salvó de las críticas por su físico, especialmente sobre su nariz aguileña y su voz grave. Sin embargo, se vengó de todos los comentarios negativos en Atenas 2004, conquistando el podio cuando ganó la medalla de plata en la prueba de los 400 metros planos. Actualmente, es la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México.

Alexa Moreno

En Río de Janeiro 2016, la participación de la gimnasta estuvo marcada por comentarios negativos que se burlaban de su físico y la tachaban de ‘gorda’. Algunos internautas expresaron que Alexa Moreno nunca ganaría porque no tenía un cuerpo atlético; sin embargo, en Tokio 2020 demostró que su talento nunca debió de haber sido cuestionado, ya que es la segunda mexicana en la historia que ha logrado pasar a la final en salto de caballo.

Abby Wambach

La futbolista estadounidense Abby Wambach, una de las máximas goleadoras en la historia del fútbol internacional, también ha sido criticada por su físico, siendo descrita en términos despectivos debido a su estatura y musculatura, es más alta que la media ya que mide 1,80cm. A pesar de su dominio en el campo, Wambach ha enfrentado comentarios sobre su apariencia que buscan minimizar sus logros.

Sogelau Tuvalu

Natural de la Samoa Americana, tuvo la oportunidad de correr en unos Mundiales de Atletismo. Con solo 17 años, el joven atleta se presentó a la salida de la prueba de 100 metros lisos con una camiseta de aficionado y unas zapatillas que ni siquiera eran de tacos. Con un peso por encima de los 100 kilos, cosechó en 2011, en Corea del Sur, el segundo peor registro de la historia de los Mundiales de Atletismo.